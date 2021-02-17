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Спортивные объекты

В Качканаре Свердловской области открыли Дворец единоборств «Евраза»

 © gubernator96.ru

Дворец единоборств построен в рамках трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, Качканарским городским округом и ЕВРАЗом.

В новом спортивном центре будут проходить тренировки по всем бойцовским дисциплинам, которые существуют в Качканаре: самбо, боевое самбо, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг, рукопашный бой, грепплинг. Для занятий предусмотрены пять залов разной направленности. Новый комплекс позволяет проводить соревнования не только регионального, но и всероссийского масштаба.

 © xn--b1ag8a.xn--p1ai

 © uralsky-rabochi.ru

 © uralsky-rabochi.ru

 © uralsky-rabochi.ru

https://www.ura...news/item/33171

Источник: https://www.све.рф/news/11059

Свердловская область, спортивные объекты
  • Akimich Akimich
    17.02.2114:23:34

    Нет предела коварству Террана! Строит и строит Дворцы: творчества, культуры спорта

    #1225611
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