В Качканаре Свердловской области открыли Дворец единоборств «Евраза»
Дворец единоборств построен в рамках трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, Качканарским городским округом и ЕВРАЗом.
В новом спортивном центре будут проходить тренировки по всем бойцовским дисциплинам, которые существуют в Качканаре: самбо, боевое самбо, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг, рукопашный бой, грепплинг. Для занятий предусмотрены пять залов разной направленности. Новый комплекс позволяет проводить соревнования не только регионального, но и всероссийского масштаба.
Источник: https://www.све.рф/news/11059
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17.02.2114:23:34