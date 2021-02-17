В Качканаре Свердловской области открыли Дворец единоборств «Евраза»

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Дворец единоборств построен в рамках трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, Качканарским городским округом и ЕВРАЗом.

В новом спортивном центре будут проходить тренировки по всем бойцовским дисциплинам, которые существуют в Качканаре: самбо, боевое самбо, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг, рукопашный бой, грепплинг. Для занятий предусмотрены пять залов разной направленности. Новый комплекс позволяет проводить соревнования не только регионального, но и всероссийского масштаба.

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