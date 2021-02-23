Модернизация здравоохранения продолжается. Обзор

В обзор включены проекты, ранее не опубликованные на сайте

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Введена в эксплуатацию вторая очередь психоневрологического интерната «Оксочи» в Новгородской области

В конце декабря 2020 года в Новгородской области были ведены в эксплуатацию здания второй очереди Маловишерского психоневрологического интерната «Оксочи»: жилой корпус на 80 мест, современный прачечный комплекс, здание с производственными мастерскими, очистные сооружения дождевых вод.

Возведение объектов проходило в рамках нацпроекта «Демография» и длилось два года. Стоимость второй очереди составили 248 млн. рублей.

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© 53news.ru

С вводом новых корпусов мощность интерната составила 330 койко-мест, дополнительно введено 85 штатных единиц.

Здания и помещения интерната обеспечены всем необходимым для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Оборудована комната социально-бытовой адаптации, зал лечебной физкультуры, кабинеты гидротерапии, индивидуального массажа и занятий ЛФК. В жилых корпусах созданы условия для организации досуга проживающих. Особое внимание уделено безопасности. В учреждении установлено видеонаблюдение, охранная сигнализация, противопожарная система, контроль доступа.

Персонал прошел обучение в рамках проекта по созданию на территории Новгородской области системы долговременного ухода.

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История вопроса:

В сентябре 2013 года в жилом корпусе мужского отделения интерната произошел пожар. Трагедия унесла жизни 36 проживающих и медицинской сестры. Огонь полностью уничтожил деревянное здание. 150 больных и инвалидов, проживающих в оставшихся деревянных корпусах учреждения, были переселены в два жилых корпуса бывшей психиатрической больницы в д. Подгорное, Маловишерского района и другие психоневрологические интернаты области.

В 2017 году построены и введены в эксплуатацию новый жилой корпус на 40 мест, а также приемно-карантинное отделение, административные помещения, блок медицинского обслуживания, клуб, помещения для занятий лечебной физкультурой, площадка для спортивных занятий.

В 2018 году завершено строительство пожарного депо и обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников подразделения пожарной охраны.

Новый ФАП в Лодейнопольском районе Ленинградской области

В деревне Яровщина Алёховщинского сельского поселения открылся фельдшерско-акушерский пункт: он стал двухсотым по счету в Ленинградской области.

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ФАП расположен в новом двухэтажном здании и оснащен всем необходимым современным медицинским оборудованием. На строительство здания и оборудование направлено в общей сложности 41 млн рублей.

Ранее медицинская помощь 453 местным жителям оказывалась в приспособленном помещении — в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома.

В Мурманске начал работу центр репродуктивных технологий, созданный в рамках плана «На Севере — жить.2030»

В Мурманске начал работу центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф». Он создан в рамках мероприятий стратегического плана «На Севере — жить.2030» для оказания специализированной медицинской помощи. Учреждение готово принимать жителей Мурманской области по территориальной программе государственных гарантий.

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Новое медицинское учреждение размещено в одном из корпусов перинатального центра, что позволит пациентам получать услуги по лечению бесплодия методами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в единой технологической цепочке: от постановки диагноза и лечения до получения долгожданной беременности и ее дальнейшего ведения. Подготовка, вступление в протокол, а также последующий контроль и ведение пациентов будут проходить в Мурманске.

По данным министерства здравоохранения Мурманской области, в регионе диагноз «бесплодие» имеют около трех тысяч женщин. За 2019 год 475 пациенток прошли лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, две трети из них — за пределами Мурманской области, многие получили помощь именно в Санкт-Петербургском центре «Эмбрилайф».

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По плану центр репродуктивных технологий до конца 2020 года примет более 700 северянок, свыше 200 получат специализированную помощь.

В центр репродукции, реализованный в формате государственно-частного партнерства «аренда с инвестиционными обязательствами», вложено 33 млн рублей инвестиций без бюджетных затрат.

В Сызрани Самарской области после капитального ремонта открыты поликлиника на 330 посещений в день и реанимационное отделение центральной городской больницы

Здание поликлиники Сызранской ЦГБ было построено в 1968 году. За полвека службы четырехэтажку ни разу не ремонтировали, и пациентов (326 человек в день) здесь встречали не только медики, но и обшарпанные стены и потолки, щербатый кафель, кривые полы и протекающая крыша

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В поликлинике полностью обновлены фасад и кровля, усилены перекрытия и несущие стены, остеклены окна и балконы, заменена электропроводка, смонтированы пожарная сигнализация и охранная система, отремонтированы внутренние и наружные инженерные сети. Отдельно возведена лифтовая шахта с установкой лифта для удобства маломобильных граждан.

Капитальный ремонт получила и реанимация. Раньше реанимационное отделение было рассредоточено по всей больнице, а теперь это современное единое отделение, которое может принимать до 28 пациентов. Здесь установлено все необходимое оборудование, а также открыт центр рентгенэндоваскулярной диагностики для оказания экстренной помощи жителям Сызрани, Октябрьска и близлежащих районов. Еще недавно таких возможностей по организации помощи в центральной больнице не было.

Средства на реконструкцию лечебниц были выделены Роснефтью в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Самарской области.

В Сызранской Центральной городской больнице заработало новое реанимационное отделение

21 февраля в Центральной городской больнице Сызрани заработало новое реанимационное отделение. Теперь в нём размещено 17 реанимационных коек.

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Раньше реанимационное отделение было рассредоточено по всей больнице. Но первая очередь нового отделения уже работает. В ближайшее время мощность будет увеличена до 28 коек.

После реконструкции открылась государственная ветеринарная станция Ломоносовского района Ленинградской области

Построенное более 50 лет назад здание прошло модернизацию. Обновленная станция включает в себя клинику, УЗИ-кабинет, рентген-кабинет, стационар, административные помещения, конференц-зал. В здании проведена перепланировка, заменены коммуникации. Общая стоимость реконструкции объекта — около 13 млн рублей.

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В зоне ответственности обновленной государственной ветеринарной станции — 138 тысяч жителей Ломоносовского района и Соснового Бора, 7 сельскохозяйственных животноводческих предприятий, 2 птицефабрики, 4 рыбоводных хозяйства, крупные пищевые перерабатывающие предприятия.

В 2019 году в Ленинградской области было открыто четыре новых здания ветеринарных участков. В 2020 году началось строительство государственной ветеринарной клиники в Сосновом Бору.

В Новосибирской области после капитального ремонта открылась детская поликлиника

Детское отделение в поликлинике отремонтировали по нацпроекту «Здравоохранение». Чтобы капитально отремонтировать помещения и смонтировать новое медицинское оборудование, понадобилось меньше пяти месяцев.

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Для детской поликлиники приобрели ЛОР-комбайн, бинокулярный офтальмоскоп, аппараты для УЗИ-диагностики, в том числе — портативный переносной. Оборудовано боксированное помещение с отдельным выходом для разделения потоков здоровых и больных детей, игровая комната, три колясочных.

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На проведение капитального ремонта детской поликлиники было выделено 38 миллионов рублей. К ней прикреплены 11376 детей Центрального района и части Дзержинского района, а также образовательные учреждения Центрального и части Дзержинского района.

В Тамбовской области продолжается строительство ФАПов в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Новый ФАП открыл свои двери в селе Иловай-Рождественское Первомайского района. Современный объект здравоохранения укомплектован необходимым оборудованием. Медицинскую помощь здесь получают более 500 человек, в том числе около 100 детей.

© tambov.gov.ru

Здание ФАПа возведено с помощью модульных конструкций. Внутри смонтированы системы отопления и водоснабжения. При строительстве позаботились и о том, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья также могли без проблем получить здесь медицинскую помощь.

В Алатыре Чувашской Республики вновь открылась детская поликлиника

Поликлиника обслуживает 8,5 тысяч детей, 11 дошкольных образовательных организаций и 20 школ.

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В ходе капремонта обновили отмостки здания, облицевали стены ГКЛ, заменили водопровод и канализацию, систему вентиляции и кондиционирования, холодный балкон утеплили и разместили там кабинеты, отремонтировали фасад здания, обустроили колясочную, заменили светильники и дверные блоки. Для удобства пациентов предусмотрены комната матери и ребенка, а также ступенькоход и таблички-указатели. Капремонт больницы обошёлся в 18 млн рублей.

© sovch.chuvashia.com

© sovch.chuvashia.com

© fs01.cap.ru

Кроме того в больницу поступило медицинское оборудование на сумму 13 млн рублей (дефибриллятор, аппарат ультразвуковой диагностики, электрокардиограф с регистрацией ЭКГ, офтальмомиотренажер-релаксатор — 2 ед., комплекс рентгеновский диагностический цифровой, медицинская мебель).

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://lenobl....smi/news/27511/

https://gov-mur...fo/news/368893/

https://vk.com/...l-51023203_8056

https://syzran-..._medium=desktop

https://lenobl....smi/news/27703/

https://sib.fm/...aya-poliklinika

https://www.tam...oohranenie.html

http://www.cap....annuyu-detskuyu