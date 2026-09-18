Запущено движение по транспортной развязке на 593 километре трассы М-11 «Нева»
В Тосненском районе Ленинградской области завершено строительство транспортной развязки на 593-м км скоростной трассы М-11 «Нева». Объект возведен на пересечении с автодорогой Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга на четыре месяца раньше планируемого срока. Развязка построена по просьбе жителей и губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Сооружение улучшит транспортную связанность двух регионов с федеральной дорогой, повысит доступность окрестных районов, сократит маршрут до магистрали для местных автомобилистов.
В рамках строительства было использовано 35 тыс. м³ грунта и более 16 тыс. м³ железобетона, смонтировано 100 тонн металлоконструкций и 167 опор освещения. Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Развязка строилась с учетом интеграции с ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом — она находится всего в 15 минутах на автомобиле от будущей станции «Жаровская».
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