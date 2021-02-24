В Тверском суворовском военном училище открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

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В Тверском суворовском военном училище 23 февраля открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Новый комплекс состоит из 25-метрового плавательного бассейна с пятью дорожками и ледовой площадки с искусственным льдом и трибуной на 250 мест. Здесь суворовцы будут заниматься плаванием, водным поло, хоккеем и фигурным катанием. В день открытия на ледовой арене прошли показательные выступления по синхронному катанию, мастер-класс по хоккею и символическое вбрасывание шайбы. Выпускник ТвСУ Юрий Борисов сказал слова благодарности от имени всех выпускников училища. Он отметил, что его ученики выбрали для себя самую почётную профессию — защищать Родину.

Тверское СВУ — старейшее из всех суворовских училищ России, оно было открыто в 1943 году, первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. В 2020 году для учебного заведения стал знаковым, с 1 сентября воспитанники и педагоги переехали в современный комплекс, возведённый по типовому проекту. Комплекс зданий построили за рекордно короткие сроки, он включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.

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https://tvernew...ru/news/268123/

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