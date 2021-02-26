На заводе ДАКГОМЗ в Комсомольске-на-Амуре запущена новая линия по розливу молока

Фото: пресс-служба Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края © transsibinfo.com

В АО ДАКГОМЗ в Комсомольске-на-Амуре запущена в эксплуатацию линия по асептическому розливу молока и кисломолочной продукции в ПЭТ бутылку с производительностью 3 000 бут./час.

На линии розлива все операции полностью автоматизированы и осуществляются в следующем порядке: выдув бутылки, ополаскивание бутылки и крышки, розлив, укупоривание бутылки (закрутка крышки), этикетирование и маркировка (нанесение этикетки и даты), групповая упаковка в пленку готовых расфасованных бутылок, перемещение бутылок между операционными модулями посредством системы транспортеров.

В настоящее время на линии производится несколько линеек продукции:

— традиционная молочная продукция под брендом «Сельские мотивы» в бутылках объемом 1 л;

— йогурты с кусочками ягод и фруктов «Родимая сторонка» в маленьких бутылочках 0,3 л;

— кефир и кисломолочные продукты «Родимая сторонка» в уникальном для региона формате: в маленьких порционных бутылочках по 0,3 л, которые легко выпить за один раз.

Установка оборудования для розлива молока и молочных продуктов в ПЭТ-бутылку позволит расширить ассортимент, увеличить объёмы выпускаемой продукции и повысить её конкурентоспособность.

Акционерное общество «ДАКГОМЗ» — один из крупнейших производителей молочной продукции и мороженого на Дальнем Востоке, расположенный в г. Комсомольск-на-Амуре.

Продукция поставляется во все муниципальные районы Хабаровского края, а также в города и населенные пункты Приморья и ЕАО.