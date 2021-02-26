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Российские проекты за рубежом

В Никарагуа прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

 © clck.ru

Во вторник 23 февраля 2021 года, первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Никарагуа. Телевидение Никарагуа сообщило о прибытии в страну первой партии российской вакцины «Спутник V» и начале вакцинации. Как сообщают власти, сначала будут привиты жители, входящие в группу риска, и те, у кого есть хронические заболевания.

Самолет доставил в Никарагуа партию вакцины из России, груз был доставлен в столицу Никарагуа г. Манагуа. Всего страна получит 3,8 млн доз вакцины.

Новость дополняется

Минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» 3 февраля по ускоренной процедуре (emergency use authorization), без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

 © clck.ru

 © clck.ru

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/x9nw0hMOsdM

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. ria.ru,
  2. radionicaragua.com.ni,
  3. www.intur.gob.ni,
  4. twitter.com/sputnikvaccine

экспорт, фармацевтика, вакцины, Никарагуа, covid-19
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