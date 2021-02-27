В Ярославле открылся новый детский сад на 220 мест
25.02.2021 г. началась работа нового детского сада на улице Губкина во Фрунзенском районе.
Трехэтажное здание оснащено музыкальным и физкультурным залами с современным технологическим оборудованием. Детский сад рассчитан на 220 мест и построен по нацпроекту «Демография» при поддержке правительства области.
Источник: https://yarnovosti.com/n2d8u/
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