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Детские сады и школы

В Ярославле открылся новый детский сад на 220 мест

 © yarnovosti.com

25.02.2021 г. началась работа нового детского сада на улице Губкина во Фрунзенском районе.

Трехэтажное здание оснащено музыкальным и физкультурным залами с современным технологическим оборудованием. Детский сад рассчитан на 220 мест и построен по нацпроекту «Демография» при поддержке правительства области.
Источник: https://yarnovosti.com/n2d8u/

Ярославль, детский сад
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