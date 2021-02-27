В Ярославле открылся новый детский сад на 220 мест

© yarnovosti.com

25.02.2021 г. началась работа нового детского сада на улице Губкина во Фрунзенском районе.

Трехэтажное здание оснащено музыкальным и физкультурным залами с современным технологическим оборудованием. Детский сад рассчитан на 220 мест и построен по нацпроекту «Демография» при поддержке правительства области.