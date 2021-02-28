Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 4 ( 2021 г.)

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Мурманская область

в Мурманске состоялась торжественная церемония открытия крытого катка с искусственным льдом «Метеор"

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Стоимость строительства спортивного объекта составила 357,2 млн рублей. Пропуская способность катка при массовом катании — 100 человек в смену. Одновременно на трибунах ледовой арены могут находиться до 200 зрителей.

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В здании объекта находятся ледовое поле, тренажёрный зал, массажный кабинет и кабинет врача, стоянка ледозаливочной техники и другие административные помещения. Также ледовая арена построена с доступом маломобильных групп населения.

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https://gov-mur...fo/news/395230/ (открытие)

г.Санкт-Петербург

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23 февраля, на Пражской улице в Петербурге открылась Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова.

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В здании Академии на улице Пражская, 10 расположен спортивно-тренировочный центр с универсальным залом и крытой ледовой ареной, вместимость которой составляет 120 человек во время массового катания на коньках и 50 — на тренировках хоккеистов. Также благоустроят прилегающую территорию.

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https://peterbu...eriya-harlamova

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Московская область

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В элитном коттеджном поселке «Березки River Village», находящемся в 17 км от МКАД на Рублево-Успенском шоссе, начала работать крытая ледовая арена.

В поселке «Березки River Village» на Рублевке открылась ледовая арена © elitnoe.ru

Благодаря нестандартным размерам ледовой арены на ней можно проводить и групповые, и индивидуальные занятия по хоккею и фигурному катанию. В комлексе предусмотрены четыре раздевалки, два зала для тренировок и прокат оборудования. Куплены 100 пар коньков. С 1 марта для хоккеистов откроется секция «Slap Shot» и школа «Golden Lions», а для фигуристов — «Лига фигурного катания» и школа «Безумные снежинки».

https://elitnoe...-ledovaya-arena

https://www.ves...article/2528875