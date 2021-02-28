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Спортивные объекты

Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 4 ( 2021 г.)

 © gov-murman.ru

Мурманская область

в Мурманске состоялась торжественная церемония открытия крытого катка с искусственным льдом «Метеор"

 © gov-murman.ru

Стоимость строительства спортивного объекта составила 357,2 млн рублей. Пропуская способность катка при массовом катании — 100 человек в смену. Одновременно на трибунах ледовой арены могут находиться до 200 зрителей.

 © gov-murman.ru

В здании объекта находятся ледовое поле, тренажёрный зал, массажный кабинет и кабинет врача, стоянка ледозаливочной техники и другие административные помещения. Также ледовая арена построена с доступом маломобильных групп населения.

 © gov-murman.ru

https://gov-mur...fo/news/395230/ (открытие)

г.Санкт-Петербург

 © forpost-sz.ru

23 февраля, на Пражской улице в Петербурге открылась Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова.

 © peterburg.center

В здании Академии на улице Пражская, 10 расположен спортивно-тренировочный центр с универсальным залом и крытой ледовой ареной, вместимость которой составляет 120 человек во время массового катания на коньках и 50 — на тренировках хоккеистов. Также благоустроят прилегающую территорию.

 © peterburg-center.ru

https://peterbu...eriya-harlamova

https://forpost...meni-kharlamova

Московская область

 © cdn-st1.rtr-vesti.ru

В элитном коттеджном поселке «Березки River Village», находящемся в 17 км от МКАД на Рублево-Успенском шоссе, начала работать крытая ледовая арена.

В поселке «Березки River Village» на Рублевке открылась ледовая аренаВ поселке «Березки River Village» на Рублевке открылась ледовая арена © elitnoe.ru

Благодаря нестандартным размерам ледовой арены на ней можно проводить и групповые, и индивидуальные занятия по хоккею и фигурному катанию. В комлексе предусмотрены четыре раздевалки, два зала для тренировок и прокат оборудования. Куплены 100 пар коньков. С 1 марта для хоккеистов откроется секция «Slap Shot» и школа «Golden Lions», а для фигуристов — «Лига фигурного катания» и школа «Безумные снежинки».

https://elitnoe...-ledovaya-arena

https://www.ves...article/2528875

Источник: https://gov-murman.ru/info/news/395230/

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спортивные объекты, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.02.2113:53:09

    Красивые снимки — особенно заглавный и тот с детьми, а также с флагами.

    Всё зто переводится на здоровье нации!!!

    #1226472
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