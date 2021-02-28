Российский завод выпустил новые модели автобетоносмесителей на шасси КАМАЗ

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Как сообщила пресс-служба ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (входит в ПАО «КАМАЗ»), в первой половине февраля 2021 года завод изготовил и отгрузил в адрес заказчиков новые модели автобетоновозов.

8 февраля 2021 года заводом в адрес дилеров ПАО «КАМАЗ» была отгружена партия новых автобетоносмесителей с полезным объемом смесительного барабана 9 куб.м АБС 5814W9 на шасси KAMAZ-6520 (ЕВРО-5, 6×4) и АБС 58149Y-01 на шасси KAMAZ-6540 (ЕВРО-5, 8×4).

Новые модели автобетоносмесителей стали 9-й и 10-й моделью в линейке автобетоносмесителей с гидравлическим приводом барабана, который осуществляется напрямую от двигателя шасси, а именно через коробку отбора мощности.

Коробка отбора мощности © tzacom.ru

Гидравлический привод с отбором мощности от автономного двигателя © tzacom.ru

Ранее компанией был освоен выпуск восьми моделей автобетоносмесителей с приводом от КОМ производства ПАО «ТЗА» .

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Среди выпускаемых заводом моделей автобетоносмесителей с приводом от КОМ производства ПАО «ТЗА» имеется одна уникальная, не имеющая аналогов в России, модель с транспортерной лентой К-12 (конвейер), предназначенной для подачи бетона, щебня, песка или любых других сыпучих материалов из автобетоносмесителя на строительную площадку по горизонтали до 12 метров и до 6 метров в высоту.

15 февраля 2021 года очередной автобетоносмеситель К-12 был поставлен заказчику в Карелию.

Автобетоносмесители TZA/KAMAZ насчитывают свыше 20 различных моделей с полезным объемом смесительного барабана 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 куб.м, автономными приводами и приводами от КОМ на шасси КАМАЗ-6520, КАМАЗ-65201, КАМАЗ-6540, КАМАЗ-65115, IVECO-AMT Trakker AD380T41WH, МАЗ-6312В3, МАЗ-6312В5, FORD CARGO 3530D.

В мае 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о начале выпуска заводом автобетоносмесителей на полуприцепе 588515 с полезным объемом смесительного барабана 12 куб.м.