© Бионышева Елена/Сделано у нас

Торговый дом «Балтийский берег» выпускает почти четверть готовой рыбной продукции в России. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили все производственные площадки, своими глазами увидели производственные процессы и узнали об условиях работы в компании.

РЫБА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Торговая марка «Балтийский берег» был создана в 2000 году. Двадцать лет назад первая производственная площадка предприятия открылась в Санкт-Петербурге и была выпущена первая продукция — килька пряного посола, сельдь слабой соли. Сегодня компания изготавливает более 350 наименований продукции, ежегодно перерабатывает 70 тысяч тонн рыбы и производит 23% рыбной продукции на российском рынке.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

На первой фабрике компании в Петербурге и сейчас производят рыбу пряного посола, в том числе анчоусы, соленую сельдь и пресервы из филе сельди. Вторая производственная площадка, в деревне Пеники в Ленинградской области, была открыта в 2007 году. Площадка работает круглосуточно, на ней изготавливают салаты из морской капусты и морепродуктов, копченую рыбопродукцию (салака, скумбрия и др), рыбные пасты и паштеты. Также здесь выпускают уникальный продукт: имитированную красную икру на основе рыбьего жира. При этом продукт воспроизводит и лопающуюся оболочку, и «глазок» внутри икринки. На производстве в Вязьме (Смоленская область) выпускают деликатесные виды продукции, слабосоленую форель и семгу, масляную рыбу и копченую рыбу: скумбрию, салаку, мойву и кильку.

Предприятие прошло большой путь: то, что 20 лет назад изготавливалось исключительно с помощью ручного труда, теперь автоматизировано. Хочется отметить, что в рамках автоматизации БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ использует не только импортные линии, но и пищевое оборудование, выпускаемое российскими компаниями.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Компания «Балтийский берег» изготавливает продукцию по лучшим рецептурам, включая самостоятельно разработанные, с использованием современного оборудования и качественных морепродуктов. «У нас более жесткие требования к сырью, чем предписывает ГОСТ, — делится исполнительный директор производственной площадки в Вязьме Арсений Викторович Коба. — Именно качество позволяет нам более 20 лет оставаться на рынке и в течение как минимум 5-7 лет быть одним из его лидеров». На предприятиях торгового дома введен строгий контроль на всех этапах производства и используется признанная на международном уровне схема сертификации пищевых продуктов FSSC 22000. Продукция «Балтийского берега» не только реализуется в России, но и отправляется на экспорт.

«МЫ ДЕРЖИМ СУПЕРКОНКУРЕНТНУЮ ЗАРПЛАТУ»

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Исполнительный директор производственной площадки в Вязьме Арсений Викторович Коба рассказал «Сделано в России» об условиях работы и социальной ответственности предприятия.

В компании «Балтийский берег» работает более двух тысяч человек, 430 из них — на производстве в Вязьме. Мы сотрудничаем с городским и областным центром занятости и нанимаем не только жителей города, но и сотрудников со всей Смоленской области и других областей. Иногородним мы предлагаем вахту: оплачиваем дорогу до Вязьмы и обратно, размещаем в общежитии, организовываем доставку до места работы и обратно, питание, спецодежду и получение медкнижки.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Наше предприятие принимает на работу всех, кто готов трудиться. Мы берем практикантов, которым платим полную ставку, нанимаем людей с инвалидностью и помогаем в реабилитации людей, попавших в сложную жизненную ситуацию: в рамках сотрудничества с ФСИН по программе помощи в перевоспитании и социализации бывших заключенных у нас трудоустроено шесть сотрудников.

«Балтийский берег» уделяет серьезное внимание обучению персонала. Мы проводим повышение квалификации на базе нашего предприятия и при необходимости отправляем сотрудников в Смоленск и Петербург. Все руководители процессов проходят дополнительное обучение в университетах за счет компании.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Мы плотно сотрудничаем с Вяземским политехническим техникумом и постоянно проводим совместное обучение. Сегодня 15 сотрудников действующих составов проходят повышение квалификации по специальности «Рыбное производство и морские биоресурсы». Преподают как педагоги техникума, так и наши специалисты — заместитель главного технолога и начальник лаборатории, которые делятся практическими знаниями и знакомят со специфическими особенностями производства.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

По нашей заявке Администрация Смоленской области открыла в техникуме факультет, на котором будут готовить рыбных технологов. Первый набор пройдет в этом году — а значит, через четыре года мы получим специалистов, которым гарантируем трудоустройство, от начальных позиций вплоть до заместителя главного технолога. Также наши сотрудники могут дорасти до помощника мастера и мастера. Это высококвалифицированные и высокооплачиваемые должности — оклад составляет порядка 3-4 средних для региона зарплат. В целом, компания держит суперконкурентную для Вязьмы и Смоленской области зарплату. Также мы ежемесячно премируем за заслуги и выслугу лет, устраиваем конкурсы на лучших сотрудников, оплачиваем бассейн.

Обучение сотрудников, повышение их квалификации, подготовка молодых кадров — в приоритетах всех площадок. В Ленинградской области уже третий год проходят практику студенты Балтийского рыбопромышленного колледжа. В технологическом отделе Санкт-Петербургского подразделения стажируются будущие технологи, обучающиеся в ИТМО.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В декабре 2020 года ООО «ТД «Балтийский берег» принял на своей площадке в Ленинградской области участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции № Т93 «Обработка водных биоресурсов» в рамках реализации ведомственного проекта Федерального агентства по рыболовству «Повышение качества образования в профессиях рыбохозяйственного комплекса и их популяризации в России». Это был первый не только в России, но и в мире этап конкурса, связанный с производством и выращиванием рыбы. На площадке БАЛТИЙСКОГО БЕРЕГА провели 4 модуля раздела «Рыбопереработка». Мастера и технологи компании в рамках конкурса выступали в качестве экспертов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

«Балтийский берег» старается активно участвовать в жизни регионов, где расположены производства. В Вяземском районе помогает ветеранам в организации мероприятий, оказывает поддержку дому инвалидов, разрабатывает план строительства большой детской площадке в Вязьме. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области помогает благотворительным детским организациям.

Корпоративные мероприятия в 2020, конечно, приобрели особую специфику, но БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ продолжил поддерживать и развивать спортивный проект: уже несколько лет в компании существует беговая команда. Предприятие оплачивает её участникам тренировки, спортивную форму, поездки на соревнования в другие города. В составе команды айтишники, финансисты, технолога, сотрудники отдела продаж. Совместное участие в спортивных мероприятиях помогает им не только быть в хорошей физической и психологической форме, но и достигать рабочие цели, поставленные перед ними «Балтийским Берегом».

Фото и текст Бионышева Елена Фото Радченко Андрей