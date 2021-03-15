© Бионышева Елена/Сделано у нас

АО «Балтийский завод» — единственная в мире верфь, где выполняют заказы по созданию атомных ледоколов. Сейчас здесь строят универсальные атомные ледоколы «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка», которые станут самыми мощными в мире. Помимо этого, на предприятии производят суда и корабли с атомными энергетическими установками, плавучие атомные электростанции, оборудование для судостроения, атомной и химической промышленности и изделия машиностроения.

Корреспонденты «Сделано у нас» посетили завод и пообщались с его сотрудниками, чтобы узнать о текущих проектах и модернизации предприятия.

600 СУДОВ ЗА 160 ЛЕТ

Балтийский завод был основан в середине 19 века в Санкт-Петербурге. Он расположен на Васильевском острове, в устье реки Нева, и занимает территорию площадью более 650 тысяч квадратных метров. С момента основания здесь построено около 600 судов и кораблей, а основная его специализация — атомные ледоколы и суда ледового класса. Именно здесь были спущены на воду все действующие отечественные ледоколы с судовым реактором КЛТ-40 и его модификациями, а в 2020 году сдали первый за два десятилетия новейший атомоход «Арктика» проекта 22220 мощностью 60 МВт

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

У предприятия есть все необходимые лицензии, технологии и оборудование для изготовления надводных судов с ядерными энергетическими установками. Завод оснащен тремя построечными местами — эллингом и двумя стапелями, один из которых, длиной 350 метров, — самый большой в России. Кроме того, предприятие располагает полноценным производством цветного, чугунного и стального литья.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Помимо кораблестроения, Балтийский завод занимается изготовлением изделий судовой энергетики и машиностроения: от теплообменного оборудования для атомных станций до гребных винтов. Эта продукция как используется на собственных судах, так и поставляется на другие предприятия.

Сегодня на Балтийском заводе работает около 6 тысяч человек. Персонал предприятия обладает уникальными навыками и компетенциями в сфере строительства надводных атомных судов, поэтому компания серьезно подходит к обучению работников. Здесь действуют две программы развития: подготовка новых сотрудников в рамках малой академии судостроения и корпоративный университет для повышения квалификации действующих. Помимо технических моментов тренеры обучают персонал современным методикам ведения работы — в частности, инструментам бережливого производства.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

КРУПНЕЙШИЕ В МИРЕ ЛЕДОКОЛЫ

Ключевой заказ, над которым сейчас работают на Балтийском заводе, — строительство четырех атомных ледоколов проекта 22220. Они будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт и станут самыми большими и мощными в мире. «На этих судах установлено инновационное оборудование, использованы новые схемы и технические решения, — рассказывает главный строитель кораблей Балтийского завода Кирилл Анатольевич Мядзюта — Они придут на смену действующему составу ледоколов, которые тоже в свое время строил Балтийский завод».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика», заложенный в ноябре 2013 года, был торжественно спущен на воду 16 июня 2016 года. «Мы испытывали его на „чистой воде“, а сейчас он прошел проверку реальными условиями Арктики, — комментирует Мядзюта. — По итогам могу сказать, что нужны определенные доработки — но мы понимаем, что делать, и в ближайшее время это реализуем. Уже скоро „Арктика“ вновь уйдет в море».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Второй серийный атомоход «Урал», заложенный в июле 2016 года, спущен на воду 25 мая 2019 года, его испытания начнутся в 2022 году. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к сдаче первого серийного ледокола «Сибирь». «С учетом опыта строительства „Арктики“ процесс идет проще и понятнее, и я уверен, что мы управимся в срок — до конца этого года», — делится Мядзюта. Параллельно ведется строительство ледоколов «Урал», испытания которого начнутся в 2022 году, и «Якутия», спуск которого на воду запланирован на ноябрь 2022 года. «Сейчас производится формирование корпуса „Якутии“, идет изготовление и монтаж секций, начата погрузка оборудования, изготовление и монтаж систем энергетической установки и общесудовых систем, — рассказывает главный руководитель проекта отдела строительства судов Балтийского завода Максим Анатольевич Алексеенко. — Сдача заказа запланирована на декабрь 2024 года, и работы идут согласно генеральному графику».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Еще два ледокола с заводскими номерами 05709 («Якутия») и 05712 («Чукотка») находятся на стапеле. «Мы регулярно стараемся оптимизировать наше производство и технологии, поэтому пересмотрели подход к ведению работ и перенесли большую часть процессов по установке труб и насыщения в цех, чтобы в дальнейшем сократить количество работ в условиях открытого стапеля — на воде», — комментирует главный строитель Кирилл Анатольевич Мядзюта.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Основной принцип Балтийского завода — приоритет долгосрочных целей, для достижения которых руководство вкладывается в техническое переоснащение и внедряет современные производственные методики. Стратегические планы отражены в разработанной специалистами предприятия программе технического развития, утвержденной Объединенной судостроительной корпорации (АО «ОСК»), в состав которой входит завод.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

«Сейчас мы реализуем два проекта: строим новый трубообрабатывающий комплекс и модернизируем сборочно-сварочное производство за счет нового пролета, в котором будем формировать блоки судна весом до 500 тонн, — рассказывает Владимир Аранович, заместитель начальника отдела инновационного развития. — АО „ОСК“ совместно с Правительством России прорабатывает вопрос строительства сухого дока. Это позволит нам в полной мере реализовать технологию крупноблочного строительства и сократит сроки стапельного периода в два раза. Сейчас на выполнение одного заказа на строительство ледокола уходит 5-6 лет, а при наличии сухого дока мы будем справляться за 4,5 года».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Фото и текст Бионышева Елена

Фото Радченко Андрей