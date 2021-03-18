Специалисты «ЦИФ МГУ» разработали линейку отечественных аналоговых сигнатурных анализаторов

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Центр инженерной физики при МГУ им. М.В. Ломоносова разработал линейку локализаторов неисправностей EyePoint.

Системы EyePoint предназначены для выявления неисправных электронных компонентов на печатных платах методом аналогового сигнатурного анализа (АСА).

Если ваша компания эксплуатирует дорогое и сложное электронное оборудование, например, электронный микроскоп, станок с ЧПУ, индустриальный ПЛК и т. п. , то Вам известно, что выход из строя любой управляющей платы приводит к длительному простою и оборудования, и персонала. Все это время и деньги. В таком случае удобно было бы иметь в штате высококвалифицированных инженеров, которые обслуживают ваше оборудование и могут диагностировать и устранять основные неисправности. Замену компонента может выполнить инженер-электронщик средней квалификации за 1-4 часа. А вот найти неисправность сложнее! Инженер-электронщик высочайшей квалификации, имея время, оборудование и право на ошибку, выполнит такую работу! Но это опять много времени и большие деньги на содержание таких специалистов. Нужно решение, не требующее ни документации, ни супер специалистов!

Решением проблемы может стать тестирование с помощью автоматизированных систем. Такие системы позволяют ускорить процесс тестирования, а также не требуют участия оператора в процессе поиска неисправностей. Однако, и тут можно столкнуться с проблемой: для тестирования часто требуется документация на плату. Эта проблема не стоит остро, если документация есть или речь идет о новых платах, документация к которым есть в открытом доступе. Однако, что делать, если платы произведены уже давно, а документация утеряна? В этом случае могут помочь системы с интеллектуальной системой распознавания, которая позволит идентифицировать выводы компонентов без документации на плату. Центр инженерной физики при МГУ им. М.В. Ломоносова разработал такие тестеры.

В основе метода тестирования лежит аналоговый сигнатурный анализ (АСА) — измерение вольт-амперных характеристик (сигнатур) на исследуемой плате и их сравнение с заведомо рабочей (эталонной). С помощью щупа на исследуемую плату подается синусоидальный зондирующий сигнал и измеряется уникальная сигнатура. Затем сигнатура сравнивается с эталонной и выявляются несовпадения. Это безопасный метод, который не повреждает электрические цепи.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7xJXrajn9kU

Одна из разработок — EyePoint P10, автоматическая настольная система для поиска неисправных электронных компонентов на печатных платах методом АСА.

Система не требует участия оператора в процессе тестирования. Все что нужно — это установить плату и запустить тестирование. Система сделает все за Вас. Система делает снимок платы и с помощью технологии машинного зрения определяет местоположение всех выводов. Далее летающий щуп проходится по всем выявленным точкам и снимает сигнатуры с каждой из них. После тестирования система выдает отчет, где отмечаются все подозрительные точки и выводятся их вольт-амперные характеристики (ВАХ).

Среди автоматизированных также представлена система EyePoint P10b, которая помимо функционала системы EyePoint P10, обладает еще одной полезной опцией — она может выявлять неисправности в компонентах в BGA корпусах. Это полезно, например, для выявления контрафактных, перемаркерованных или поврежденных микросхем.

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Помимо автоматизированных систем (EyePoint P10, P10b) в линейке EyePoint представлены и ручные системы (EyePoint S2, u21, u22). Такие системы также позволяют проводить тестирование плат методом АСА, но уже вручную.

Например, EyePoint S2 — простая самостоятельная система, которая не требует дополнительного компьютера. Чтобы провести тестирование, оператору нужно подключить землю, прикоснуться щупом к исследуемой точке на эталонной и тестируемой платах, и S2 мгновенно покажет отличия ВАХ.

© physlab.ru

Системы u21 и u22 — миниатюрные одноканальная и двухканальная системы. Процесс тестирования с помощью данных систем аналогичен процессу тестирования с помощью системы S2 с одним исключением — системы u21 и u22 требуется подключить к ПК.

© physlab.ru

Также в линейке систем появился одноканальный OEM модуль — EyePoint a2. Такой модуль может быть встроен в любые тестовые системы и позволит Вам создавать собственные продукты, оснащенные передовым модулем сигнатурного анализа. Устройство управляется по USB (через виртуальный COM-порт). Модуль имеет открытый API для разработки собственного программного обеспечения.

© physlab.ru

Многие из систем неоднократно были представлены на российских и зарубежных выставках и конкурсах, например, «Electronica», «CRIEC», «Армия», «Микроэлектроника», «ЭкспоЭлектроника», «Startup Village» и др., где не раз отмечались экспертами и были удостоены наград.

© physlab.ru

© physlab.ru

© physlab.ru