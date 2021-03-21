В Казахстан поставлена партия новых истребителей Су-30СМ
23 декабря 2020 г. на Карагандинскую авиационную базу имени Героя Советского Союза Нуркена Абдирова прибыло звено самолётов Су-30СМ. С новыми истребителями здесь будет сформирована практически полная авиационная эскадрилья.
Самолёты прибыли прямым рейсом из России, их доставили опытные лётчики-испытатели Иркутского авиационного завода. Передача боевой техники прошла в торжественной обстановке.
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21.03.2118:34:54