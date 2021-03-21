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Экспорт

В Казахстан поставлена партия новых истребителей Су-30СМ

 © sun9-16.userapi.com

23 декабря 2020 г. на Карагандинскую авиационную базу имени Героя Советского Союза Нуркена Абдирова прибыло звено самолётов Су-30СМ. С новыми истребителями здесь будет сформирована практически полная авиационная эскадрилья.

Самолёты прибыли прямым рейсом из России, их доставили опытные лётчики-испытатели Иркутского авиационного завода. Передача боевой техники прошла в торжественной обстановке.

 © sun9-46.userapi.com

https://vk.com/...3538639_1716025

Источник: https://lenta.inform.kz/ru/istrebit...dinskaya-aviacionnaya-baza_a3733349

Казахстан, Су-30СМ, экспорт
  • Kolyda Kolyda
    21.03.2118:34:54

    Интересно для Казахстана поставляется экспортная версия машины или полностью аналогичная версии для российских ВКС?

    И еще — эти-то ребята купили самолеты с ракетами или как армяне пустышками, без боезапаса?

    #1228364
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