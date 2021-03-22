В Забайкальском крае завершена электрификация железной дороги от Транссиба до границы с Китаем

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22 марта открыто движение поездов по электрифицированному участку Борзя — Забайкальск (Забайкальский край, граница с Китаем). Электрификация участка повысит его пропускную способность, что позволит обеспечить рост объема перевозок между Россией и Китаем. Помимо этого, переход на электротягу не только существенно снизит эксплуатационные расходы дороги, но и за счет использования электровозов значительно сократит воздействие железнодорожного транспорта на экологию.

Для электрификации последнего участка протяженностью 117 км железнодорожники возвели контактную сеть (свыше 340 км развернутой длины), 2 тяговые подстанции и 4 автотрансформаторные подстанции, обновили линии связи и устройства управления движением на участке. На объектах в пиковые моменты было задействовано более 500 человек, более 100 единиц строительной техники, в том числе 80 единиц — на железнодорожном ходу.

Инвестиции ОАО «РЖД» в электрификацию участка Борзя — Забайкальск составили более 9,3 млрд рублей. С открытием по нему сквозного движения поездов на электротяге будет увеличена пропускная способность южного направления ЗабЖД до 110 пар поездов в сутки.

Электрификация железнодорожного участка Борзя — Забайкальск является частью проекта реконструкции железнодорожной линии Карымская — Забайкальск, соединяющей Транссибирскую магистраль и погранпереход Забайкальск — Маньчжурия на границе с Китаем.

© company.rzd.ru

© company.rzd.ru

© company.rzd.ru

© company.rzd.ru

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