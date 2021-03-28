«Ростсельмаш» поставил в Бразилию партию кормозаготовительной техники

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Как сообщила пресс-служба правительства Ростовской области, в феврале 2021 г в Бразилию была отправлена очередная партия сельхозтехники производства компании «Ростсельмаш», а именно пресс-подборщики тюковые TUKAN 1600, которые предназначены для сбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, их прессовании в прямоугольные тюки и обвязке шпагатом с максимальной производительностью до 10 тюков в час.

Первая поставка из шести пресс-подборщиков в бразильский город Кампу Ларгу (штат Парана) состоялась в мае 2020 года.

Решение о поставке пресс-подборщиков модели TUKAN 1600 в Бразилию было принято бразильскими аграриями в апреле 2020 года (о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»).

Первая поставка сельхозтехники производства компании «Ростсельмаш» бразильским фермерам состоялась в 2018 году.

В настоящий момент завод изготавливает четыре модели пресс-подборщиков тюковых, в частности TUKAN 1600, Tukan Max 1260/1270, Pelikan 1200, Pelikan Max 1500

Tukan Max 1260/1270 © rostselmash.com

Pelikan 1200 © rostselmash.com

Pelikan Max 1500 © rostselmash.com