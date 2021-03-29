УТТЗ поставил в Чебоксары 68 троллейбусов

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УТТЗ закончил поставку в Чебоксары 68 троллейбусов согласно пролонгированному договору.

29.03.2021 прибыла последняя партия, сейчас техника проходит приёмку. Всего поставлено 52 обычных троллейбуса, 16 — с автономным ходом.

Изначально троллейбусы должны были доставить еще до Нового года, задержки произошли по вине поставщика и ковида. Согласно дополнительному соглашению, уфимский завод обязался доставить оставшиеся троллейбусы до 1 апреля.

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© Фото из открытых источников