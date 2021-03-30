Две поликлиники открылись после реконструкции в Москве

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Поликлиники в районах Котловка и Кузьминки открыли после реконструкции. Пациентов начали принимать филиал № 4 городской поликлиники № 22 на улице Ремизова (дом 6) и филиал № 2 детской поликлиники № 48 в Кузьминках.

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Четырехэтажную поликлинику площадью 3,1 тысячи квадратных метров построили на улице Ремизова в 1963 году, к комплексной реконструкции здания строители приступили в феврале 2020-го. На время проведения работ 32,3 тысячи прикрепленных пациентов временно обслуживали в филиале № 2 на улице Дмитрия Ульянова (дом 25).

По новому стандарту

Во время реконструкции обновили фасады здания и отремонтировали внутренние помещения, заменили все инженерные системы, лифты, окна и двери. Также в поликлинике установили 1295 единиц современной медицинской техники. По контрактам жизненного цикла закуплен рентгенографический комплекс на два рабочих места, три аппарата УЗИ (универсальный, портативный и для исследования сердечно-сосудистой системы), один маммограф. По своим возможностям новое оборудование значительно превосходит технику, которая ранее использовалась в поликлинике.

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В поликлинике работают 79 человек, в том числе 28 врачей, 35 медицинских сестер и 16 сотрудников прочего персонала.

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Благодаря новому оборудованию врачи могут проводить суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг (точное суточное отслеживание показаний работы сердца), эхокардиографию (метод исследования сердечной мышцы с помощью ультразвука), маммографию (исследование молочной железы) и другие виды современной диагностики.

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Флюорографические исследования теперь будут проводить на рентген-аппарате типа «U-дуга» — универсальной цифровой системе, позволяющей делать рентгеновские снимки высокого качества разрешения и детализации с минимальной дозой облучения. За счет особой формы штатива аппарат предоставляет большую свободу в проведении исследований и подходит для получения рентгеновских снимков в разных положениях. Расстояние от излучателя до детектора может изменяться в широких пределах, что позволяет проводить исследования у пациентов любой комплекции.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей удобно расположены, их легко найти благодаря понятной навигации. В здании также созданы зоны комфортного пребывания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых пациентов и заболевших и тем самым предупредить распространение инфекции.

Прилегающая территория благоустроена. Здесь установили фонари, скамейки, урны и стелы, обустроили шесть парковочных мест и замостили дорожки плиткой (724 квадратных метра). Территорию поликлиники отделили от улицы шлагбаумами и новым ограждением (200 погонных метров).

«Все изменилось, поликлиника вообще до неузнаваемости, можно сказать. Оборудование самое современное, зоны ожидания удобные и комфортные. В такой поликлинике удовольствие не только работать, но и приходить сюда — удовольствие для пациентов», — отметил заведующий филиалом врач-методист Святослав Дмитриев.

Городская поликлиника № 22

Поликлиника № 22 была создана в 2012 году. Помимо головного здания на улице Кедрова (дом 24), в ее состав входят пять филиалов. Они обслуживают свыше 207 тысяч пациентов, которые живут в районах Академический, Черемушки, Ломоносовский, Донской и Котловка. Общая площадь зданий составляет 26,4 тысячи квадратных метров, мощность — 4,5 тысячи посещений в смену. В поликлинике работают 785 человек, в том числе 297 врачей, 296 сотрудников среднего медицинского персонала и 192 сотрудника прочего персонала.

В период пандемии COVID-19 в поликлинике создали 36 выездных бригад для помощи пациентам на дому, которые совершали 350-400 выездов в день. После снижения числа заболевших осталось 14 бригад для работы с зараженными коронавирусом.

По состоянию на 25 марта под наблюдением врачей ковидных бригад на дому находятся 406 человек. Под наблюдением врачей поликлиники — 1008 человек, ранее прошедших лечение в стационарах в связи с COVID-19.

С 11 апреля 2020 года по 16 февраля 2021 года в головном здании поликлиники работал амбулаторный КТ-центр, проведено свыше 13,3 тысячи исследований.

С 15 мая 2020-го в филиале № 3 на Большой Черемушкинской улице (дом 6а) работают кабинеты ИФА-диагностики, исследования на наличие антител прошли 72 790 пациентов.

Вакцинация против COVID-19 проводится в головном здании (улица Кедрова, дом 24), филиалах № 3 (Большая Черемушкинская улица, дом 6а) и № 5 (улица Вавилова, дом 71). По состоянию на 25 марта 2021 года сделано 21 347 прививок первым компонентом и 17 506 прививок вторым компонентом вакцины.