На ССК «Звезда» состоялась церемония закладки очередного «Афрамакса»

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На ССК «Звезда» состоялась торжественная церемония закладки очередного танкера типа «Афрамакс». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Это восьмое судно в серии из 12 танкеров в портфеле заказов ССК «Звезда», резка металла для него началась в феврале 2020 года.

Плановый срок сдачи судна заказчику — 2022 год. Оно строится по заказу ПАО «Совкомфлот», с последующим фрахтованием ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с соглашением, подписанным в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума.

Отметим, что ранее такие суда в России не строились. Длина «Афрамакса» составляет 250 м, ширина — 44 м, дедвейт — 114 тыс. т, скорость — 14,6 уз, ледовый класс — ICE-1А.