ССК «Звезда» заложил танкер-продуктовоз «Иван Айвазовский»

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На открытом тяжелом достроечном стапеле ССК «Звезда» состоялась закладка головного танкера-продуктовоза типа MR «Иван Айвазовский». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Строительство ведётся в рамках контракта c «СКФ Атлантик». Будущее судно предназначено для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Его ледовый класс (1B) позволит безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.

Дедвейт танкера составит около 50 тыс. т, длина — более 180 м, ширина — более 32 м, осадка — 13,4 м.