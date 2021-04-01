Уральский турбинный завод добавил мощности столице Казахстана

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На Астанинской ТЭЦ-2 (Республика Казахстан, Нур-Султан) успешно завершились комплексные испытания паровой турбины Т-120/130-130-8МО производства Уральского турбинного завода. Турбина выдала заявленную мощность в сеть. Это уже третья турбина для этой станции. Две аналогичные турбоустановки были введены в эксплуатацию в 2006 и 2015 годах и заслужили высокую оценку заказчика.

За счет ввода в строй оборудования Уральского турбинного завода установленная электрическая мощность станции составила 600 МВт (прирост на 360 МВт), тепловая мощность — 2250 Гкал/ч (прирост на 564 Гкал/ч).

Турбина Т-120/130-130-8МО является продолжением линейки серийной паровой турбины Т-100. К настоящему времени такие турбоагрегаты уже работают на шести энергоблоках в России и за рубежом.

За последние годы Уральский турбинный завод выполнил 16 проектов в городах Казахстана: Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Караганде, Рудном, Темиртау и Усть Каменогорске. Построено 11 новых энергоблоков и проведено 5 модернизаций.