В Твери завершён очередной этап строительства инфраструктуры Промтехнопарка КСК

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В Твери ведена в эксплуатацию большая часть площадок Промтехнопарка КСК. Это один из крупнейших производственных комплексов в областном центре и первый в регионе частный промышленный технопарк, объединяющий предприятия, которые разрабатывают и выпускают комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения, сообщает персс-служба регионального правительства.

Реализация проекта началась в 2019 году. Общая численность персонала технопарка сейчас — 1000 человек. К 2025 году на площадке будет создано 3500 рабочих мест.

Проект реализуется при поддержке правительства Тверской области и Министерства экономического развития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Промтехнопарк КСК призван объединить десятки производителей оборудования и компонентов для пассажирских вагонов, вагонов метро, низкопольных трамваев, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции резидентов Промтехнопарка КСК выступают предприятия-производители подвижного состава, входящие в периметр «Трансмашхолдинга», в частности, Тверской вагоностроительный завод.

Участниками Промтехнопарка уже являются предприятия четырех из шести дивизионов ГК КСК — «Заготовительное производство», «Электронные и Электрические Компоненты», «Климатическое оборудование», «Интерьер и экстерьер».

«В Трансмашхолдинге возлагают большие надежды на работу строящегося технопарка. Мы рассчитываем, что Промтехнопарк КСК обеспечит положительную динамику развития машиностроительной отрасли, которая для тверского региона является стратегической», — отметил Кирилл Липа, генеральный директор «Трансмашхолдинга», член Бюро Союза машиностроителей России.

В течение 2021 года Промтехнопарк КСК будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой, включая центр прототипирования, исследовательские лаборатории, центр обработки данных, обслуживания бизнеса, инжиниринговый центр. Это позволит его резидентам существенно снизить издержки на исследовательскую деятельность, проведение предварительных испытаний и запуск производств.

В ближайшие годы площадка станет масштабным центром компетенций по производству компонентов и комплектующих для транспорта и важной частью инновационного кластера транспортного машиностроения тверского региона. Строительные работы планируется завершить к 2022 году. Общий объем инвестиций в проект с 2019 по 2022 год составит более 4,2 млрд рублей.