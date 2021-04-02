«КАМАЗ» выпустил первую тысячу двигателей Р6

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На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» собрана первая тысяча рядных 6-цилиндровых двигателей КАМАЗ модели 910 («Евро-5»).

Проект «Разработка и организация производства семейства перспективных 6-цилиндровых рядных двигателей рабочим объёмом 12 литров» (рабочее название «Тибет») был открыт на «КАМАЗе» в 2014 году. Серийное производство двигателей Р6 модели 910 для магистрального тягача КАМАЗ-54901 началось в середине 2019 года. В настоящее время завод двигателей производит 6-цилиндровые силовые агрегаты мощностью 450 и 550 л.с. для магистральных, транспортных, полноприводных и тяжёлых автомобилей КАМАЗ поколения К5.

Выпускаемые двигатели представлены как с механической, так и с автоматической КПП. На текущий момент разрабатываются различные модификации двигателя в зависимости от требований потребителя, рынков сбыта и требований нормативной документации.

Для реализации второго этапа проекта «Тибет» и увеличения объёмов производства рядных двигателей до 30 тысяч единиц в год требуется увеличить линию сборки с имеющихся 64 до 90 метров. Это позволит ввести большую автоматизацию процесса за счёт увеличения количества операционных станций.