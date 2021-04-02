В Воронежской области досрочно завершено строительство Юго-Восточного обхода Боброва

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Сегодня в Воронежской области открыто движение по Юго-Восточному обходу Боброва. Автодорога, возведение которой началось в 2018 году, построена благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность Юго-Восточного обхода города Боброва составляет почти 9,5 км. Это двухполосная трасса II категории с расчетной скоростью 120 км/ч. На объекте построено четыре искусственных сооружения: мост через реку Битюг протяженностью 238 м, а также два путепровода и скотопрогон. Установлено 17 км барьерного ограждения, шумозащитные экраны площадью 4,5 тыс. м², участок освещен на всей протяженности.Стоимость объекта составила 5,03 млрд рублей, из которых 4,1 млрд ― средства федерального бюджета.

На строительстве объекта было задействовано порядка 20 организаций, трудилось около 500 человек и свыше 200 единиц техники.

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Острая необходимость проложить дорогу в обход города Боброва назрела уже давно. Поток грузового транспорта, проезжающего через центр, перегружал дороги, разрушал покрытие, а маневры и движение автомашин создавали неудобства для горожан и самих автомобилистов.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru