Челябинский завод ОМК поставил партию деталей для иракского нефтепровода «Западная Курна-2»

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Челябинский завод Объединенной металлургической компании (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, производственный центр бизнес-единицы «ОМК Трубодеталь») произвел и отгрузил 52 отвода для иракского нефтепровода «Западная Курна-2». Отводы диаметром 24 дюйма (609,6 мм) изготовили с нанесением изоляции, по требованиям международного стандарта ASME В16.49.

При производстве использовали метод горячего гнутья токами высокой частоты. По требованиям заказчика трубы должны быть из одной партии завода-изготовителя. Для выполнения данного заказа челябинский завод ОМК использовал трубы производства еще одного предприятия компании — Выксунского завода (Нижегородская область). Такая кооперация заводов ОМК позволила гарантировать высокое качество конечной продукции.

Особые требования заказчик выдвигал к соблюдению внутреннего диаметра отводов и механическим свойствам деталей. А также к толщине и типу изолирующих материалов. «Заказ на производство деталей для международного нефтепровода стал весьма серьезным экзаменом для сотрудников технологических служб и операторов, выполнявших все виды работ. Заказчик предъявил жесткие требования к геометрии и механическим свойствам изделий, а также к изолирующим материалам и их нанесению. Сотрудники предприятия продемонстрировали готовность выполнить работы с высоким качеством и с соблюдением сроков», — отметил руководитель бизнес-единицы «ОМК Трубодеталь» Юрий Суняев.

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Справка

Месторождение Западная Курна-2, расположенное на юге Ирака, в 65 км северо-западнее крупного портового города Басра, является одним из крупнейших в мире месторождений. Начальные извлекаемые запасы месторождения составляют около 14 млрд баррелей. Коммерческая добыча нефти на месторождении идет с 2014 года.