Дороги России. Обзор
Обзор проектов построенных и отремонтированных дорог и мостов, ранее не опубликованных на сайте
До четырёх полос расширены 13 км трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии под Баксаном
Существующая дорожная одежда усилена, в местах расширения устроена новая. Верхний слой дорожного полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. Ширина проезжей части составила 14 м, ширина каждой полосы движения — по 3,5 м.
На участке сооружены 17 водопропускных труб, около 4 км водоотводных лотков на обочинах и откосах насыпи и более 3,5 км кюветов для предотвращения размывов земполотна.
Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения установлено более 11 км металлического и свыше 3,5 км железобетонного ограждений. В 2021 году в рамках содержания на всем протяжении 13-километрового участка планируется установить осевое тросовое ограждение для разделения встречных потоков транспорта. Кроме того, дорожники переустроили свыше 1 км линий электроосвещения, нанесли термопластиковую разметку и установили новые дорожные знаки.
На участке расположены два моста и два путепровода, все сооружения двухполосные. В 2021-2022 годах эти объекты также планируется расширить до четырёх полос.
Федеральная автодорога Р-217 «Кавказ» связывает регионы Северного и Южного Кавказа и является одной из наиболее загруженных в России (около 25 тыс. автомобилей ежедневно). Обновленный участок ведёт к Нальчику и к трассе А-158 — единственной дороге к курорту Эльбрус.
Движение по новому мосту и дороге открыли в Большом Камне Приморского края
Раньше срока завершено возведение моста через р. Сахарная и открыто движение по объездной длороге Промышленная в Большом Камне.
Сооружение 72-метрового моста на въезде в Большой Камень подрядная компания АО «СПЕЦСУ» начала в июне 2020 года.
«Объём работ был значительный, приходилось взрывать скалу, переносить инженерные сети, трудились без выходных и в любую погоду», — рассказал главный инженер компании Иван Зайченко.
Реконструкция моста обошлась в 188 млн рублей.
Параллельно рабочие строили дорогу в объезд центра города. Она пролегает к судостроительному комплексу «Звезда». Протяженность новой двухполосной дороги составляет 3,7 км. По ней будет следовать основной объём грузового транспорта. Это позволит снизить нагрузку на городские дороги.
В Нижегородской области отремонтировали 28 км дороги Кстово — Дальнее Константиново от деревни Новая Владимировка до примыкания к трассе Нижний Новгород — Саратов
Это единственный подъезд к Дальнему Константинову и к ряду других населённых пунктов. Кроме того, ремонт участка позволил обеспечить комфортное и безопасное передвижение на автотранспорте жителям более 10 сёл и деревень.
В рамках контракта подрядная организация укрепила щебнем обочины, уложила выравнивающий и верхний слои асфальтобетона на площади 208,5 тыс. кв. м. Кроме того, специалисты нанесли разметку из термопластика со светоотражающими элементами и отремонтировали 4 автобусные остановки, которые находились в аварийном состоянии. Для безопасности пассажиров обновили и дорожные знаки, предупреждающие водителей о приближении к пешеходному переходу. Также рабочие заменили около 300 погонных метров барьерного ограждения.
В прошлом году ещё два участка дороги отремонтировали на территории Кстовского района. Таким образом, из 53 километров общей протяженности трассы благодаря нацпроекту полностью обновили и привели в нормативное состояние более 38 километров.
В Пензе и пригородах открыли четыре автотранспортных объекта
— Автомагистраль, ведущая от улицы Зеленодольской до выезда на федеральную трассу Р-208 — «Пенза — Тамбов» — одна из вводимых в эксплуатацию
Эта современная, соответствующая всем нормам и требованиям автодорога обеспечит развитие активно застраивающихся микрорайонов — «Весёловка» и «Яблони парк». Устранит перегруз дорожной сети, принесёт удобство жителям близлежащих кварталов.
— В тот же день после реконструкции запущена в действие автомобильная дорога от улицы 40 лет Октября до Бийской в Пензе
Это первый этап капитального ремонта, в результате завершения которого будет отреставрирована автотрасса до улицы Центральной, ведущей к аэропорту и микрорайону «Терновка», построен мост над железнодорожными путями.
Данная магистраль является неотъемлемой частью транспортного сообщения города. Она будет служить альтернативой проезду через центр Пензы. Удобство этой дороги состоит в том, что она напрямую соединяет многонаселённые микрорайоны Терновки и Города Спутника с Тепличным, Кривозерьем, Весёловкой и Ново-Западной поляной.
Обновлённое шоссе обеспечивает выезд на дорогу федерального значения Р-208 «Пенза — Тамбов». А через проезд по улице Окружной — выезд на федеральную трассу М-5 «Урал».
- Завершение строительства участка дороги на улице Алой, связывающего улицы Ново-Терновскую и Олимпийскую в селе Засечном, расширяет автотранспортные коммуникации Города Спутника
Данный отрезок пути объединил набережную в Спутнике с двумя активно застраивающимися территориями — «Сурский квартал» и «ЖК Семейный». Также эта дорога, ведущая в направлении улицы Центральной, позволит разгрузить выезды из Города Спутника на улицу Терновского на участках Сухумской и Петровской улиц.
Новая автомагистраль обеспечит безопасность дорожного движения, ускорит развитие транспортной инфраструктуры региона, улучшит социальное благополучие и комфорт жителей Пензенской области. Благодаря дополнительной финансовой поддержке Правительства России строительные работы завершены досрочно. Вышеназванные объекты вводятся в эксплуатацию от одного до двух лет раньше запланированного срока.
— Капитальный ремонт автодороги «Виадук» — путепровода, ведущего через железную дорогу «Москва-Самара» в посёлок Монтажный Пензенской области завершён в утверждённый срок
Данный путепровод находился в аварийном состоянии и приведение его в порядок было возможно только при поддержке федерального центра.
Стоимость реконструкции составила около 120-ти млн рублей. Виадук связывает город Заречный с федеральной трассой М-5 «Москва-Челябинск», а также с Пензой. Обновлённый мост снизит нагрузку на автодорожную сеть и обеспечит безопасность движения автомобильного транспорта.
В Ярославской области сдана трасса Толбухино — Уткино — Спас-Виталий
На пятикилометровом участке проведён капитальный ремонт с полной заменой дорожного покрытия.
Ремонтом дороги Толбухино — Уткино — Спас-Виталий занимались четыре филиала подрядной организации АО «Ярдормост». Стоимость работ составила 192 миллиона рублей.
На объекте демонтированы железобетонные плиты, проезжая часть доведена до нормативных значений, уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Для предотвращения размывов насыпи смонтированы водосбросные лотки, аварийные водопропускные трубы заменены на новые.
Также установлено барьерное ограждение, нанесена горизонтальная разметка термопластиком, обновлены дорожные знаки. В населенном пункте Уткино обустроен тротуар, сделано уличное освещение с использованием светодиодных ламп, позволяющих снизить затраты на электроэнергию и обслуживание. Протяженность линии — 840 метров.
В Ханкайском округе Приморского края открыли движение по мосту через реку Мельгуновка
До строительства речной переправы жителям приходилось пользоваться объездной дорогой, из-за чего приходилось делать крюк в 50 км.
Мельгуновка — заболоченная река с очень широким руслом. К тому же, во время паводков она выходит из берегов. Поэтому и мост через неё получился такой протяжённый.
Общая длина моста составляет 560 м, сооружение включает 17 пролётов по 33 м. Суммарная протяжённость подходов к мосу — 2,3 км.
В ходе работ было уложено 8,5 тыс. тонн асфальта. Рабочие привели в порядок откосы и земельное полотно, русло реки. Устрена зона отдыха, эстакада для технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей. Установлены скамейки и мусорные контейнеры, знаки, сигнальные столбы, нанесена разметка. Мост рассчитан на максимальную нагрузку до 100 тонн.
В Красноярском крае на трассе Шарыпово — Ужур — Балахта завершился дорожный ремонт
В Ужурском районе Красноярского края завершился ремонт дороги Шарыпово — Ужур — Балахта с 51 по 55,7 км и с 57,2 по 58,5 км.
Стало
Было
Участки общей протяженностью 6 км привели в нормативное состояние за два года. «Эти участки не ремонтировали более 15 лет, было много жалоб на разбитую дорогу от жителей близлежащих поселков, водителей автобусов и большегрузов. Движение здесь очень интенсивное, более 1400 автомобилей в сутки, нагрузка на дорожное покрытие высокая, требуется его восстановление и укрепление», — отметил руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлёв.
По проекту на объекте провели ямочный ремонт, восстановили верхний слой асфальтобетонного покрытия, укрепили и досыпали обочины, обустроили дорожные знаки. На 54-м километре дороги отремонтировали остановки. Специалисты заменили бортовой камень, восстановили посадочные площадки и заездные карманы, установили новый остановочный павильон.
На федеральных трассах Карелии привели к нормативу шесть мостов
На двух из них проведён капитальный ремонт, в ходе которого мостовики на три метра расширили проезжую часть и увеличили грузоподъемность сооружений.
Речь о мостах на трассе А-121 «Сортавала»: через р. Мийналйоки на 231-м км и р. Тохма на 20-м км подъезда к МАПП «Вяртсиля». Восстановлено транспортно-эксплуатационное состояние этих сооружений путем устройства новых опор, пролетных строений и мостового полотна. Теперь большегрузные автомобили передвигаются по обновленным мостам без ограничений.
Также обновили мосты через реки Пяльма, Тамбица и Лумбушанка на автодороге А-119 Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» и еще один — через р. Лижма на трассе Р-21 «Кола». Для продления сроков службы указанных объектов отремонтировали мостовые опоры и балки пролётных строений, заменили мостовое полотно, укрепили конусы мостов габионными конструкциями.
Кроме того, для обеспечения сохранности конструктивных слоев дорожной одежды на трассе Р-21 «Кола» отремонтирована 21 водопропускная труба.
В Дагестане до четырех полос расширено более 6 км автодороги Р-217 «Кавказ»
Работы велись по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» на загруженном отрезке Стальское — Кульзеб в Кизилюртовском районе (км 764 — км 769).
В ходе реконструкции дорожники разделили встречные потоки по оси проезжей части, установили 10 км бокового ограждения, на повороте в с.Кульзеб устроили переходно-скоростную полосу, а на всем протяжении участка — линии электроосвещения. Для комфорта жителей села устроили две автобусные остановки, надземный пешеходный переход с подъемниками и тротуары. Для безопасного пересечения трассы животными, а в Кульзебе много фермерских хозяйств, построен скотопрогон.
Было
Стало
На подъезде к Махачкале завершено строительство четырехполосной эстакады в составе транспортной развязки. Возвели ее на пересечении с шоссе Дружбы Народов в рамках II этапа реконструкции участка с 805 по 806 км трассы Р-217 «Кавказ». Теперь основное движение осуществляется по кольцевой развязке, а по путепроводу — транспорт идет в направлении Махачкала — Буйнакск. Помимо этого, построено четыре съезда, новые пешеходные зоны с остановками и светофорным регулированием.
Результатом проведённых в 2020 году дорожных работ в том числе стало снижение уровня аварийности на федеральных трассах Дагестана: за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество ДТП сократилось на 11%, погибших — на 20%, а пострадавших — на 16%.
Два участка дорог отремонтированы в Орловской области
— в Верховском районе Орловской области отремонтированы 2 участка автодороги Ливны — Русский Брод — Верховье
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Верховского района произведён ремонт 2-х участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ливны — Русский Брод — Верховье общей протяженностью более 9,2 км.
Финансирование из областного бюджета составило 65,6 млн рублей.
Работы выполнило ГУП ОО «Дорожная служба».
— в Мценском районе Орловской области отремонтировали участок автодороги Болхов-Мценск-Новосиль
Участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Болхов-Мценск-Новосиль протяженностью 12,2 км был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Стоимость контракта составила 125 млн рублей. Подрядчиком выступило ООО «МонолитСтрой».
Кроме того, был отремонтирован участок протяженностью 5 км автомобильной дороги «Болхов — Мценск — Новосиль» — «д. Сторожевое — д. Торкуновка».
Сообщение подготовлено совместно с Human RS
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https://www.pri…ru/news/230963/
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https://www.yar...px?NewsId=19645
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https://rosavto...regionov/414871
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