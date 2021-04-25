Дороги России. Обзор

Обзор проектов построенных и отремонтированных дорог и мостов, ранее не опубликованных на сайте

© Фото из открытых источников

До четырёх полос расширены 13 км трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии под Баксаном

Существующая дорожная одежда усилена, в местах расширения устроена новая. Верхний слой дорожного полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. Ширина проезжей части составила 14 м, ширина каждой полосы движения — по 3,5 м.

На участке сооружены 17 водопропускных труб, около 4 км водоотводных лотков на обочинах и откосах насыпи и более 3,5 км кюветов для предотвращения размывов земполотна.

Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения установлено более 11 км металлического и свыше 3,5 км железобетонного ограждений. В 2021 году в рамках содержания на всем протяжении 13-километрового участка планируется установить осевое тросовое ограждение для разделения встречных потоков транспорта. Кроме того, дорожники переустроили свыше 1 км линий электроосвещения, нанесли термопластиковую разметку и установили новые дорожные знаки.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

На участке расположены два моста и два путепровода, все сооружения двухполосные. В 2021-2022 годах эти объекты также планируется расширить до четырёх полос.

Федеральная автодорога Р-217 «Кавказ» связывает регионы Северного и Южного Кавказа и является одной из наиболее загруженных в России (около 25 тыс. автомобилей ежедневно). Обновленный участок ведёт к Нальчику и к трассе А-158 — единственной дороге к курорту Эльбрус.

Движение по новому мосту и дороге открыли в Большом Камне Приморского края

Раньше срока завершено возведение моста через р. Сахарная и открыто движение по объездной длороге Промышленная в Большом Камне.

Сооружение 72-метрового моста на въезде в Большой Камень подрядная компания АО «СПЕЦСУ» начала в июне 2020 года.

© Фото из открытых источников

«Объём работ был значительный, приходилось взрывать скалу, переносить инженерные сети, трудились без выходных и в любую погоду», — рассказал главный инженер компании Иван Зайченко.

Реконструкция моста обошлась в 188 млн рублей.

Параллельно рабочие строили дорогу в объезд центра города. Она пролегает к судостроительному комплексу «Звезда». Протяженность новой двухполосной дороги составляет 3,7 км. По ней будет следовать основной объём грузового транспорта. Это позволит снизить нагрузку на городские дороги.

В Нижегородской области отремонтировали 28 км дороги Кстово — Дальнее Константиново от деревни Новая Владимировка до примыкания к трассе Нижний Новгород — Саратов

Это единственный подъезд к Дальнему Константинову и к ряду других населённых пунктов. Кроме того, ремонт участка позволил обеспечить комфортное и безопасное передвижение на автотранспорте жителям более 10 сёл и деревень.

© opennov.ru

В рамках контракта подрядная организация укрепила щебнем обочины, уложила выравнивающий и верхний слои асфальтобетона на площади 208,5 тыс. кв. м. Кроме того, специалисты нанесли разметку из термопластика со светоотражающими элементами и отремонтировали 4 автобусные остановки, которые находились в аварийном состоянии. Для безопасности пассажиров обновили и дорожные знаки, предупреждающие водителей о приближении к пешеходному переходу. Также рабочие заменили около 300 погонных метров барьерного ограждения.

© nn-news.net

© storage.myseldon.com

В прошлом году ещё два участка дороги отремонтировали на территории Кстовского района. Таким образом, из 53 километров общей протяженности трассы благодаря нацпроекту полностью обновили и привели в нормативное состояние более 38 километров.

В Пензе и пригородах открыли четыре автотранспортных объекта

— Автомагистраль, ведущая от улицы Зеленодольской до выезда на федеральную трассу Р-208 — «Пенза — Тамбов» — одна из вводимых в эксплуатацию

Эта современная, соответствующая всем нормам и требованиям автодорога обеспечит развитие активно застраивающихся микрорайонов — «Весёловка» и «Яблони парк». Устранит перегруз дорожной сети, принесёт удобство жителям близлежащих кварталов.

© pnzreg.ru

— В тот же день после реконструкции запущена в действие автомобильная дорога от улицы 40 лет Октября до Бийской в Пензе

Это первый этап капитального ремонта, в результате завершения которого будет отреставрирована автотрасса до улицы Центральной, ведущей к аэропорту и микрорайону «Терновка», построен мост над железнодорожными путями.

© pnzreg.ru

Данная магистраль является неотъемлемой частью транспортного сообщения города. Она будет служить альтернативой проезду через центр Пензы. Удобство этой дороги состоит в том, что она напрямую соединяет многонаселённые микрорайоны Терновки и Города Спутника с Тепличным, Кривозерьем, Весёловкой и Ново-Западной поляной.

Обновлённое шоссе обеспечивает выезд на дорогу федерального значения Р-208 «Пенза — Тамбов». А через проезд по улице Окружной — выезд на федеральную трассу М-5 «Урал».

- Завершение строительства участка дороги на улице Алой, связывающего улицы Ново-Терновскую и Олимпийскую в селе Засечном, расширяет автотранспортные коммуникации Города Спутника

Данный отрезок пути объединил набережную в Спутнике с двумя активно застраивающимися территориями — «Сурский квартал» и «ЖК Семейный». Также эта дорога, ведущая в направлении улицы Центральной, позволит разгрузить выезды из Города Спутника на улицу Терновского на участках Сухумской и Петровской улиц.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

Новая автомагистраль обеспечит безопасность дорожного движения, ускорит развитие транспортной инфраструктуры региона, улучшит социальное благополучие и комфорт жителей Пензенской области. Благодаря дополнительной финансовой поддержке Правительства России строительные работы завершены досрочно. Вышеназванные объекты вводятся в эксплуатацию от одного до двух лет раньше запланированного срока.

— Капитальный ремонт автодороги «Виадук» — путепровода, ведущего через железную дорогу «Москва-Самара» в посёлок Монтажный Пензенской области завершён в утверждённый срок

Данный путепровод находился в аварийном состоянии и приведение его в порядок было возможно только при поддержке федерального центра.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

Стоимость реконструкции составила около 120-ти млн рублей. Виадук связывает город Заречный с федеральной трассой М-5 «Москва-Челябинск», а также с Пензой. Обновлённый мост снизит нагрузку на автодорожную сеть и обеспечит безопасность движения автомобильного транспорта.

В Ярославской области сдана трасса Толбухино — Уткино — Спас-Виталий

На пятикилометровом участке проведён капитальный ремонт с полной заменой дорожного покрытия.

Ремонтом дороги Толбухино — Уткино — Спас-Виталий занимались четыре филиала подрядной организации АО «Ярдормост». Стоимость работ составила 192 миллиона рублей.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

На объекте демонтированы железобетонные плиты, проезжая часть доведена до нормативных значений, уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Для предотвращения размывов насыпи смонтированы водосбросные лотки, аварийные водопропускные трубы заменены на новые.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

Также установлено барьерное ограждение, нанесена горизонтальная разметка термопластиком, обновлены дорожные знаки. В населенном пункте Уткино обустроен тротуар, сделано уличное освещение с использованием светодиодных ламп, позволяющих снизить затраты на электроэнергию и обслуживание. Протяженность линии — 840 метров.

В Ханкайском округе Приморского края открыли движение по мосту через реку Мельгуновка

До строительства речной переправы жителям приходилось пользоваться объездной дорогой, из-за чего приходилось делать крюк в 50 км.

Мельгуновка — заболоченная река с очень широким руслом. К тому же, во время паводков она выходит из берегов. Поэтому и мост через неё получился такой протяжённый.

Общая длина моста составляет 560 м, сооружение включает 17 пролётов по 33 м. Суммарная протяжённость подходов к мосу — 2,3 км.

© s16.stc.all.kpcdn.net

В ходе работ было уложено 8,5 тыс. тонн асфальта. Рабочие привели в порядок откосы и земельное полотно, русло реки. Устрена зона отдыха, эстакада для технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей. Установлены скамейки и мусорные контейнеры, знаки, сигнальные столбы, нанесена разметка. Мост рассчитан на максимальную нагрузку до 100 тонн.

В Красноярском крае на трассе Шарыпово — Ужур — Балахта завершился дорожный ремонт

В Ужурском районе Красноярского края завершился ремонт дороги Шарыпово — Ужур — Балахта с 51 по 55,7 км и с 57,2 по 58,5 км.

Стало

© gornovosti.ru

Было

© gornovosti.ru

Участки общей протяженностью 6 км привели в нормативное состояние за два года. «Эти участки не ремонтировали более 15 лет, было много жалоб на разбитую дорогу от жителей близлежащих поселков, водителей автобусов и большегрузов. Движение здесь очень интенсивное, более 1400 автомобилей в сутки, нагрузка на дорожное покрытие высокая, требуется его восстановление и укрепление», — отметил руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлёв.

© 24sibinfo.ru

© 24sibinfo.ru

По проекту на объекте провели ямочный ремонт, восстановили верхний слой асфальтобетонного покрытия, укрепили и досыпали обочины, обустроили дорожные знаки. На 54-м километре дороги отремонтировали остановки. Специалисты заменили бортовой камень, восстановили посадочные площадки и заездные карманы, установили новый остановочный павильон.

На федеральных трассах Карелии привели к нормативу шесть мостов

На двух из них проведён капитальный ремонт, в ходе которого мостовики на три метра расширили проезжую часть и увеличили грузоподъемность сооружений.

Речь о мостах на трассе А-121 «Сортавала»: через р. Мийналйоки на 231-м км и р. Тохма на 20-м км подъезда к МАПП «Вяртсиля». Восстановлено транспортно-эксплуатационное состояние этих сооружений путем устройства новых опор, пролетных строений и мостового полотна. Теперь большегрузные автомобили передвигаются по обновленным мостам без ограничений.

© dtpptz.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

Также обновили мосты через реки Пяльма, Тамбица и Лумбушанка на автодороге А-119 Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» и еще один — через р. Лижма на трассе Р-21 «Кола». Для продления сроков службы указанных объектов отремонтировали мостовые опоры и балки пролётных строений, заменили мостовое полотно, укрепили конусы мостов габионными конструкциями.

Кроме того, для обеспечения сохранности конструктивных слоев дорожной одежды на трассе Р-21 «Кола» отремонтирована 21 водопропускная труба.

В Дагестане до четырех полос расширено более 6 км автодороги Р-217 «Кавказ»

Работы велись по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» на загруженном отрезке Стальское — Кульзеб в Кизилюртовском районе (км 764 — км 769).

В ходе реконструкции дорожники разделили встречные потоки по оси проезжей части, установили 10 км бокового ограждения, на повороте в с.Кульзеб устроили переходно-скоростную полосу, а на всем протяжении участка — линии электроосвещения. Для комфорта жителей села устроили две автобусные остановки, надземный пешеходный переход с подъемниками и тротуары. Для безопасного пересечения трассы животными, а в Кульзебе много фермерских хозяйств, построен скотопрогон.

Было

© cdn.rosavtodor.gov.ru

Стало

© cdn.rosavtodor.gov.ru

На подъезде к Махачкале завершено строительство четырехполосной эстакады в составе транспортной развязки. Возвели ее на пересечении с шоссе Дружбы Народов в рамках II этапа реконструкции участка с 805 по 806 км трассы Р-217 «Кавказ». Теперь основное движение осуществляется по кольцевой развязке, а по путепроводу — транспорт идет в направлении Махачкала — Буйнакск. Помимо этого, построено четыре съезда, новые пешеходные зоны с остановками и светофорным регулированием.

Результатом проведённых в 2020 году дорожных работ в том числе стало снижение уровня аварийности на федеральных трассах Дагестана: за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество ДТП сократилось на 11%, погибших — на 20%, а пострадавших — на 16%.

Два участка дорог отремонтированы в Орловской области

— в Верховском районе Орловской области отремонтированы 2 участка автодороги Ливны — Русский Брод — Верховье

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Верховского района произведён ремонт 2-х участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ливны — Русский Брод — Верховье общей протяженностью более 9,2 км.

© orel-region.ru

Финансирование из областного бюджета составило 65,6 млн рублей.

Работы выполнило ГУП ОО «Дорожная служба».

— в Мценском районе Орловской области отремонтировали участок автодороги Болхов-Мценск-Новосиль

Участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Болхов-Мценск-Новосиль протяженностью 12,2 км был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

© content.foto.my.mail.ru

Стоимость контракта составила 125 млн рублей. Подрядчиком выступило ООО «МонолитСтрой».

Кроме того, был отремонтирован участок протяженностью 5 км автомобильной дороги «Болхов — Мценск — Новосиль» — «д. Сторожевое — д. Торкуновка».

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://rosavto…regionov/430671

https://www.pri…ru/news/230963/

https://governm...v.ru/?id=267439

https://pnzreg....uktsiya/257468/

https://www.yar...px?NewsId=19645

https://www.pri...ru/news/232140/

http://www.krsk...ws/0/news/97757

https://rosavto...regionov/423401

https://rosavto...regionov/414871

https://orel-re...ad=1&unit=18707

https://orel-re...ad=1&unit=18887