В России началось производство первых отечественных материнских плат на чипсете AMD B450

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В России на заводе GS Group в Гусеве (Калининградская область) стартовал проект по локализации производства электронных устройств и компонентов. Выпуском компьютерных комплектующих и периферии занялись GS Group и группа компаний Philax («Филакс»).

В частности, началось производство российской материнской платы Philax на чипсете AMD B450. Кроме того, группа компаний Philax пообещала представить материнские платы для российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал» уже в следующем году.

Разработанная в России материнская плата на чипсете AMD B450 имеет ряд отличий от иностранных аналогов. Представители государственных структур оценят возможность установки модуля доверенной загрузки, который обеспечивает систему дополнительной защитой.

Материнская плата получила разъёмы PS/2 и поддерживает COM-соединение (предусмотрена возможность вывести разъём на корпус). При этом системная плата поддерживает семейство процессоров AMD AM4 Ryzen, оперативную память DDR4 объёмом до 128 ГБ, имеет четыре порта USB 3.1 Gen1, четыре SATA 3 6.0 и два USB 2.0.

На начальной стадии планируется выпустить не менее 40 000 материнских плат Philax, которые будут включены в перечень изделий Единого реестра российской радиоэлектронной продукции в мае этого года. Также сообщается, что компании планируют выпустить до 50 000 мониторов, материнские платы для моноблоков и компактных Barebone-систем и сенсорную панель для образовательных учреждений.

«На территории России постепенно формируется экосистема разработчиков и производителей сложнейших электронных устройств и решений для гражданского рынка, что в значительной степени ускоряет переход критической информационной инфраструктуры нашей страны на отечественные технологии и продукты. Развитие внутренней производственной цепочки позволяет разработчикам быстрее внедрять инновации, сокращает путь от идеи до готового решения.»

Директор по развитию производства GS Group Фёдор Боярков.

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