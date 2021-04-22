Добавить статью
Лого Сделано у нас
Электроника и электротехника

В России началось производство первых отечественных материнских плат на чипсете AMD B450

 © www.playground.ru

В России на заводе GS Group в Гусеве (Калининградская область) стартовал проект по локализации производства электронных устройств и компонентов. Выпуском компьютерных комплектующих и периферии занялись GS Group и группа компаний Philax («Филакс»).

В частности, началось производство российской материнской платы Philax на чипсете AMD B450. Кроме того, группа компаний Philax пообещала представить материнские платы для российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал» уже в следующем году.

Разработанная в России материнская плата на чипсете AMD B450 имеет ряд отличий от иностранных аналогов. Представители государственных структур оценят возможность установки модуля доверенной загрузки, который обеспечивает систему дополнительной защитой.

Материнская плата получила разъёмы PS/2 и поддерживает COM-соединение (предусмотрена возможность вывести разъём на корпус). При этом системная плата поддерживает семейство процессоров AMD AM4 Ryzen, оперативную память DDR4 объёмом до 128 ГБ, имеет четыре порта USB 3.1 Gen1, четыре SATA 3 6.0 и два USB 2.0.

На начальной стадии планируется выпустить не менее 40 000 материнских плат Philax, которые будут включены в перечень изделий Единого реестра российской радиоэлектронной продукции в мае этого года. Также сообщается, что компании планируют выпустить до 50 000 мониторов, материнские платы для моноблоков и компактных Barebone-систем и сенсорную панель для образовательных учреждений.

«На территории России постепенно формируется экосистема разработчиков и производителей сложнейших электронных устройств и решений для гражданского рынка, что в значительной степени ускоряет переход критической информационной инфраструктуры нашей страны на отечественные технологии и продукты. Развитие внутренней производственной цепочки позволяет разработчикам быстрее внедрять инновации, сокращает путь от идеи до готового решения.»

Директор по развитию производства GS Group Фёдор Боярков.

https://www.phi...paniya/novosti/

https://gs-group.com/

Источник: https://www.playground.ru/misc/news...h_plat_na_chipsete_amd_b450-1105144

Калининградская область, GS Group, Philax, материнская плата
  • Soviet Assault Soviet Assault
    22.04.2114:11:58

    Знаковое для России событие, однако.

    #1230952
  • Федя Крюков Федя Крюков
    22.04.2114:23:04

    А почему на старом чипсете? У нас что, Зен 1/Зен 2 процессоры для госструктур закупаются?

    #1230954
    • user78 user78
      22.04.2116:29:47

      Это преимущественно для бюджетных учреждений, офисных приложений, туда самые навороченные и дорогие процессоры не нужны, разгон тоже не нужен. Впрочем, и Zen3 скорее всего будет работать:

      https://overclo...asus-i-gigabyte

      #1230962
      • Федя Крюков Федя Крюков
        22.04.2116:50:46

        Ну тут скорее общефилософский вопрос — у нас какие-то договоренности именно с АМД? Просто в свое время производственную линию у АМД покупали, АМД опять же по лицензии спокойно дает производить процессоры и видеокарты Китаю.

        Б450 кстати поддерживает разгон, у меня дома мать на этом чипсете от Асрока

        Отредактировано: Федя Крюков~16:51 22.04.21
        #1230965
  • Nelton Nelton
    22.04.2115:58:10

    материнские платы в свое время (1999 год) Формоза делала…

    https://www.ixb...rd/formoza.html

    #1230959
    • user78 user78
      22.04.2116:58:13

      В декабре 2014 в России (компания «МЦСТ») начато производство материнских плат для отечественных процессоров Эльбрус-2СМ:

      https://high-te...elbrus-2sm.html

      В августе 2018 в России (компания «Рикор электроникс») начато производство серверных материнских плат R-BD-E5R-V4-16EA для процессоров Intel Xeon E5:

      https://www.cne...kie_materinskie

      В ноябре 2019 в России (компании «МЦСТ», «Звезда») начато производство серверных материнских плат для отечественных процессоров «Эльбрус-8СВ»:

      https://sdelano...u/blogs/126547/

      В мае 2020 в России (компании «МЦСТ», «Звезда») начато производство материнских плат для отечественных процессоров «Эльбрус-1С+" и «Эльбрус-8С1»:

      https://www.cne...novye_sistemnye

      В июле 2020 в России (компании «Эдельвейс», «Байкал Электроникс») начато производство материнских плат для отечественных процессоров Baikal-M:

      https://www.rus...essore-baikal-m

      В сентябре 2020 в России (НПО «ЦТС» холдинга GS Group) начали производить материнские платы DP310T для процессоров Intel Core LGA 1151v2:

      https://www.cne...ustili_v_seriyu

      Кроме того, много разновидностей системных плат выпускается для военных.

      Так что активная работа в этом направлении идёт.

      #1230967
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,