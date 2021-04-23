Группа компаний «СММ» поставила новый портальный кран «Витязь» для порта в Находке

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Специалистами Группы компаний «СММ» по ранее заключенному договору поставки передан АО «Находкинский морской торговый порт» портальный кран «Витязь».

"Витязь" является универсальным перегрузочным оборудованием и предназначен для перевалки генеральных и навалочных грузов. На предприятии техника будет эксплуатируется в грейферном и крюковом режимах на следующих технологических операциях: перевалка навалочных грузов и отгрузка в суда готовой металлопродукции — слябов, листов и прочих изделий из металлопроката.

Максимальная грузоподъемность крана в грейферном режиме — 32 тонны, в крюковом — 63 тонны. В комплекте с краном поставлен грейфер объемом 20м3. Применение грейфера данного объема позволит значительно снизить образование промышленной пыли в зоне проведения работ.

Колея портала крана составляет 15,3 метра (стандартная колея — 10,5): кран установлен на трехпутную железнодорожную колею, благодаря чему увеличится скорость и эффективность обработки грузов.

Поставленный кран «Витязь» отличается высокой производительностью и надежностью. Работа портального крана позволит предприятию-заказчику значительно увеличить интенсивность перегрузочных работ.

Соблюдение сроков поставки грузоподъемного оборудования при сохранении неизменно высокого качества продукции, привело к заключению нового контракта с АО «Находкинский морской торговый порт»: аналогичный по техническим характеристикам портальный кран «Витязь» будет поставлен в порт в 2022 году.