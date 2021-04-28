Группа компаний «КАМА» первой в России начала промышленное производство мелованного картона

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Группа компаний «КАМА» из Пермского края приступила к промышленному производству первого российского мелованного коробочного картона. Объем инвестиций банка «Открытие» в создание производственного комплекса составил 25 млрд рублей.

Мелованный коробочный картон применяется при изготовлении упаковок для различных видов продукции, в том числе пищевой. В России такой картон для упаковки пока не производится. После выхода на проектную мощность объем производства FBB-картона составит 220 тыс. тонн в год, что позволит покрыть до половины объема российского рынка.

Общая площадь новых производственных корпусов превышает 100 000 квадратных метров. Проект позволил создать более 400 новых рабочих мест.

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Комплекс спроектирован и построен на основе самого современного оборудования и технологических решений ведущих мировых производителей. Ключевой поставщик - концерн Andritz AG.

В производственном комплексе FBB ГК «КАМА» внедрены наилучшие доступные технологии, обеспечивающие экономическую, экологическую эффективность и высокую безопасность производственного процесса.

Справка:

Группа компаний «КАМА» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги (LWC). Комплекс LWC построен и введен в эксплуатацию в 2011 году, в рамках реализации национального проекта по импортозамещению. Сырьем для производства легкомелованной бумаги является древесина лиственных пород. Мощность производственного комплекса LWC ГК «КАМА» — 85 000 тонн легкомелованной бумаги в год.

С вводом в строй первого в России производства мелованного коробочного картона (FBB) — проектной мощностью 220 000 тонн в год, суммарная мощность производственного комплекса ГК «КАМА» возрастет более, чем в 4 раза. ГК «КАМА» станет крупнейшим и единственным в России производителем мелованного картона и легкомелованной бумаги. Ключевой приоритет реализации инвестиционных проектов ГК «КАМА» — внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), обеспечивающих экономическую, экологическую эффективность и безопасность технологических процессов.

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