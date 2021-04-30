В регионах открыты новые спортивные объекты часть 10 ( 2021 г.)

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Москва

г. о. Химки

29 апреля, состоялось открытие многофункционального комплекса.

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Строительство спортивного комплекса было осуществлено в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программы «Спорт городского округа Химки» на 2017-2021 год.

© arena-khimki.ru

ФОК имеет пропускную способность более 150 человек одновременно, в нём можно заниматься плаванием, фехтованием и хоккеем и фигурным катанием. Комплекс предназначен для занятий спортом жителей Химок разных возрастов, а также для подготовки профессиональных спортсменов.

© arena-khimki.ru

© arena-khimki.ru

© arena-khimki.ru

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Краснодарский край

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Заработал физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. им. 70-летия Октября в Краснодаре.

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Физкультурно-оздоровительный комплекс расположен внутри жилого массива, площадь центра — 0,3 га. Здание спортивного центра двухэтажное, общей площадью 2,4 тыс. кв. м. В нём два зала: многофункциональный на 1,3 тыс. кв. м для игровых видов спорта. Предусмотрено 25 мест для зрителей, в том числе, маломобильных; для борцовских видов спорта на 292 кв. м и оборудованием для силовой подготовки.

В комплексе ежедневно проходят тренировки по дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбе, а также игровым видам спорта — волейболу, гандболу, баскетболу.

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Республика Дагестан

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В поселке Шамилькала Унцукульского района открыли первый в Дагестане физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

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ФОКОТ оснащен тренажёрами, различным инвентарем и оборудованием для занятий физической культурой и спортом, а также мини-футбольным поле с трибуной и баскетбольной площадкой.

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