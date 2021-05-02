Модернизация системы здравоохранения: от Новгорода до Сахалина

Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте

© adygheya.ru

В Адыгее после реконструкции открылся Перинатальный центр

В Адыгее проведена полная реконструкция перинатального центра Майкопской городской клинической больницы (МГКБ). Всего на эти цели было выделено почти 215 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов.

В рамках реконструкции впервые осуществлена полная перепланировка здания роддома и надстроен пятый этаж. Общая площадь увеличена на 1120 м2. Это позволило создать в Адыгее отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также отделение патологии недоношенных детей.

© adm.adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru

Кроме того, к перинатальному центру пристроено приёмное отделение, создана специальная зона для поздравления семей с новорожденными. В результате теперь разделены потоки поступающих и выписываемых пациентов. Есть два изолированных бокса для пациентов с подозрением на инфекционное заболевание. Оборудованы отдельные родильные залы, операционные, палаты и кабинеты. Также во всем центре заменена мебель, сантехника, закуплено новое медицинское оборудование.

Перинатальный центр принимает рожениц из разных муниципалитетов Адыгеи и соседних районов Краснодарского края.

Два новых фельдшерско-акушерских пункта начали принимать пациентов в Измалковском районе Липецкой области

Открытие двух медицинских учреждений состоялось в Измалковском районе в дер. Кошкино и Предтечево. Общая стоимость работ составила более 20 млн рублей.

В мини-поликлиниках будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению. Общее количество обслуживаемого населения каждого ФАПа составит более 100 человек.

© lipetskmedia.ru

© uzalo48.lipetsk.ru

© uzalo48.lipetsk.ru

Каждый фельдшерско-акушерский пункт представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание с благоустроенной территорией. Созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Обустроены кабинет фельдшера, процедурный кабинет, помещение персонала с раздевалкой, комната хранения лекарственных препаратов, технические помещения. Имеется необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, портативный биохимический анализатор крови, аппараты для экспресс-диагностики сахара, гемоглобина и уровня холестерина крови, цифровой индикатор внутриглазного давления, цифровой скрининговый спиротест для определения жизненной емкости легких, пульсоксиметр, УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха.

В г. Ухта Республики Коми после ремонта открылся стационар детской больницы

Работы проведены в рамках соглашения между правительством Коми и ПАО «Газпром» о реализации проектов.

Отремонтированы приёмный покой, отделение лучевой диагностики с кабинетами функциональной диагностики, ультразвуковых исследований, эндоскопии, отделение патологии новорожденных, дневной стационар, отделение детской реанимации.

© bnkomi.ru

© bnkomi.ru

© bnkomi.ru

© bnkomi.ru

В стационаре заменили кровлю и коммуникации, установили резервную дизельную электростанцию, сделали вентилируемый фасад, заменили окна и двери, напольное покрытие, благоустроили прилегающую территорию, заменили больничный лифт.

© ukhta-tr.gazprom.ru

© bnkomi.ru

© bnkomi.ru

© bnkomi.ru

Общая площадь отремонтированных помещений составляет более двух с половиной тысяч квадратных метров. Закуплено современное медицинское оборудование и мебель.

В селе Советском Долинского района Сахалинской области открыли современный фельдшерско-акушерский пункт

Медицинская помощь с Нового Года стала доступнее для более 500 жителей села.

Фельдшерско-акушерский пункт в этом году возглавила молодой специалист Алла Клименко. — Я очень довольна оснащением. У нас имеются электрокардиограф, дефибриллятор, а также различные приборы — для измерения давления, уровня сахара в крови, насыщения крови кислородом. Есть аптечный пункт. А самое главное — я сама буду жить через стенку и всегда смогу прийти на помощь людям, — рассказал фельдшер.

© primamedia.gcdn.co

В фельдшерско-акушерском пункте можно пройти любую процедуру дневного стационара. Кроме того, приём будут вести выездные бригады врачей — терапевта, кардиолога, эндокринолога и других специалистов, которые нужны сельчанам.

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co

В прошлом году в сёлах Сахалинской области заработали 7 новых ФАПов: в Раздольном и Охотском Корсаковского района, Хоэ — Александровск-Сахалинского, Колхозном — Невельского, Песчанском — Анивского, Совхозном — Холмского, а также в Весточке в пределах городского округа Южно-Сахалинск. В планах на 2021 год — строительство ещё 3 современных ФАПов и 5 амбулаторий.

В областном центре продолжается строительство лечебно-диагностических корпусов поликлиники № 4 и консультативно-диагностического центра.

В Динском районе Краснодарского края после капремонта открылась детская поликлиника

В поликлинике появилась игровая зона, комната для кормления детей, возможности для перемещения инвалидов. Закуплено новое оборудование. Созданы все условия, чтобы быстрее и качественнее оказывать помощь детям.

© dip.krasnodar.ru

© dip.krasnodar.ru

Стоимость ремонта и оснащения поликлиники составила 31 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края, в учреждении полностью заменили кровлю, вентиляционную систему, отопление и коммуникации. Также обновлён фасад здания, отремонтированы стены, потолки, пол, заменены все двери. Преобразилась и входная группа: установлены автоматические раздвижные двери, переоборудованы холл и регистратура, появились новые информационные мониторы.

© dip.krasnodar.ru

© dip.krasnodar.ru

В этой детской поликлинике 9 педиатрических участков. Её мощность — более 230 человек в смену. Поликлиника полностью укомплектована врачами-педиатрами, узкими специалистами и медицинскими сестрами стопроцентная. Всего обслуживается более 8 тыс. детей станицы Динской.

В Гастелло Поронайского района Сахалинской области после капитального ремонта открылось отделение сестринского ухода

В здании 1970 года постройки до этого ни разу не проводился капитальный ремонт. А прошлом году в корпусе возникла критическая ситуация с отоплением — постояльцы стали замерзать. Пациентов временно разместили в районной больнице. Теперь они вернулись.

© storage.myseldon.com

Обновленное сестринское отделение рассчитано на 25 пациентов. Об одиноких людях, больных пожилого и старческого возраста заботится коллектив из 21 сотрудника. Кроме медсестёр и санитарок, работает врач терапевт-невролог. Для консультирования в сложных случаях из центральной районной больницы приезжают хирурги, окулисты, ЛОРы и другие узкие специалисты. Для удобства передвижения инвалидов в отделении расширили дверные проемы, в санитарных комнатах установили специальное сантехническое оборудование.

© astv.ru

— Все запланированные работы выполнены в срок. Заменены все инженерные сети, пожарная сигнализация, создан тепловой узел, выполнена внутренняя отделка помещений. Для бесперебойной подачи электроэнергии установлен стационарный резервный источник энергосбережения, — рассказала исполняющая обязанности главного врача Поронайской ЦРБ Людмила Куимова. Для удобства размещения и проведения реабилитации в отделение закупили новые кровати с электроприводом.

В Великом Новгороде на базе Клинического госпиталя ветеранов войн открылся современный гериатрический центр

Создание центра длилось восемь месяцев. За это время здание госпиталя ветеранов войн 1967 года постройки полностью модернизировали. Здесь заменили все основные инженерные системы, установили автоматическую систему пожаротушения и аварийной эвакуации при пожаре, выполнили ремонт всех помещений, обеспечили доступность для маломобильных групп посетителей.

В рамках проекта также была заменена кровля, проведена перепланировка помещений с применением технологий бережливого производства и доступности инвалидов, а также выполнен ремонт фасада здания и благоустройство территории. Кроме того, установлено многофункциональное диагностическое и лечебно-восстановительное оборудование.

© novreg.ru

© novreg.ru

© novvedomosti.ru

— Среди новых направлений, которые ранее не использовались в госпитале, — медицинская реабилитация — возможность раннего восстановления повреждённых функций центральной нервной системы, а также конечностей, — отметил начальник клинического госпиталя клинического госпиталя ветеранов войн Эдуард Григорьев. — Кроме того, появились новые профили ревматологии и дерматологии, неврологии, психиатрии и неврологии. Это возможность по наиболее страдающим системам у пожилых людей оказать качественную медицинскую помощь. Наши врачи имеют смежные специальности.

Госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 открыт в Унече Брянской области

Госпиталь рассчитан на 400 пациентов. Все палаты оснащены кислородом. Подготовлена и оборудована реанимация на 14 коек с максимальным развертыванием при необходимости до 22 койко-мест, обеспеченных аппаратами ИВЛ. Закуплены все необходимые препараты, в том числе противовирусные и антибактериальные, средства дезинфекции и антисептики, средства индивидуальной защиты. Сформированы бригады медиков для специализированной помощи. Медперсонал прошёл специальное обучение для работы с больными COVID-19.

© avatars.mds.yandex.net

На создание современного госпиталя 400 коек потребовалось чуть более 100 млн рублей.

В госпитале отремонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации, восстановлено электроснабжение, проложено более 4,5 км медного трубопровода для обеспечения кислородом каждой больничной койки, которых в госпитале 400, выполнены внутренние отделочные работы, отремонтирован фасад здания, заасфальтированы подъезды к зданию, благоустроена прилегающая территория.

© bryanskobl.ru

ГУП «Брянсккоммунэнерго» полностью заменило отопление, дорожные организации выполнили ремонт подъездных путей для подъезда машин скорой помощи. Управление капитального строительства Брянской области во взаимодействии со всеми надзорными органами осуществляло ежедневный контроль за всеми видами работ.

Работы были проведены за две недели. На объекте работали 80 человек.

В Курской области капитально отремонтирована детская поликлиника Обоянской ЦРБ

Обновление поликлиники стало возможным в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Курской области. На капитальный ремонт поликлиники выделено 12,5 млн рублей, еще 20,6 млн — на закупку медоборудования.

Установлены новый цифровой рентген-аппарат, УЗИ, ЭКГ, офтальмологическое оборудование и новый автоматический дефибриллятор. Штат у нас укомплектован, в частности, принимают 6 педиатров», — рассказал Алексей Капустин, главный врач Обоянской ЦРБ.

© adm.rkursk.ru

© adm.rkursk.ru

Теперь в детской поликлинике Обоянской ЦРБ используются цифровые технологии, электронная запись к врачу, на месте проводятся все манипуляции. Если раньше родители были вынуждены за некоторыми услугами идти в ЦРБ, сейчас всё решено на этой площадке, в том числе забор анализов.

В Краснодарском крае в Абинске открылся новый офис врача общей практики

Новый офис врача общей практики будет обслуживать 2 тыс. жителей отдаленной от центра Абинска территории. Также первичная медико-санитарная помощь стала доступнее для жителей близлежащих сельских поселений — хутора Коробкин и села Варнавинского. В них проживает около 1,5 тыс. жителей.

© kubnews.ru

В здании будут работать кабинет врача общей практики, дневной стационар, кабинет пропаганды здорового образа жизни, физиотерапевтический, смотровой, прививочный, процедурный кабинеты, а также кабинет доврачебного приема.

ВОП оснастили новым оборудованием согласно стандартам оказания медицинской помощи. Здесь есть аппараты электрокардиографии, оборудование для физиотерапевтических процедур и рециркуляторы.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

http://www.adyg...alnogo-tsentra/

https://admlip....kovskom_rayone/

https://www.bnk...ta/news/113648/

https://sakhali...b555093096bf182

https://admkrai...31/show/562144/

https://sakhali...37e22a3d69d8cc5

https://novvedo...medicine/66849/

http://www.brya...020/12/10/12419

https://adm.rku...age=1&year=2020

https://admkrai...31/show/575934/