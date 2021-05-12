В Брасовском районе Брянской области на 35 гектарах посадили яблоневый сад
В Брасовском районе Брянской области на 35 гектарах посадили яблоневый сад. Он принадлежит предприятию «Сельхозник», которое до сих пор занималось растениеводством и животноводством.
В 2020 году в хозяйстве, которое принадлежит Василию Клюенкову, решили заняться и садоводством. Осенью посадили первые 48 гектаров сада на полукарликовом подвое. Теперь добавили еще 35 гектаров. Урожайность в таких садах достигает 40 тонн яблок с гектара.
Одновременно устанавливают шпалерную системы и оборудование для капельного орошения на поле площадью 50 гектаров. В будущем построят здания для хранения фруктов и их товарной обработки.
Всего в районе посадят более 35 тысяч яблонь.
Читайте также...
- В Клетнянском районе Брянской области расширяется яблоневый сад
- В Брянской области реализуется крупный инвестиционный проект по закладке яблоневого сада
- В Брянской области заложен плодовый яблоневый сад площадью 210 га
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!