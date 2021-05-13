На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе запустили производство базовых масел

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На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе компании ЛУКОЙЛ началось производство базового масла 2 группы.

Выпуск нового продукта стал возможен благодаря строительству комплекса высокоиндексных масел, который был введен в эксплуатацию в январе этого года. Инвестиции в строительство нового комплекса составили около 10 млрд. рублей

Базовые масла служат основой для моторных масел, к которой производители добавляют необходимые присадки, придавая им нужные свойства и характеристики. Этот продукт можно рассматривать как некий «фундамент», на котором в дальнейшем основываются все характеристики моторных масел.

— Масла, полученные у нас на предприятии, не уступают зарубежным аналогам, и позволят заводу выйти на новый уровень производства нефтепродуктов, — отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Александр Иванов