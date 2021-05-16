Новые и реконструированные объекты здравоохранения

В обзоре представлены завершённые проекты строительства и ремонта, ранее не опубликованные на сайте

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В Чечне открыли первый инновационный центр физической и реабилитационной медицины

Первый инновационный центр физической и реабилитационной медицины на 100 мест открыли в чеченском городе Аргун.

«Центр будет оказывать комплекс реабилитационных и медицинских услуг нуждающимся после операционных вмешательств в результате тяжёлых заболеваний, а также инвалидам различных категорий. Ранее им приходилось выезжать за пределы региона для получения многих видов помощи», — сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

На территории Аргунского реабилитационного центра для инвалидов, ветеранов войны, труда и боевых действий расположены административный, спальный и медицинский блоки, а также столовая и зона отдыха. Санаторно-курортное лечение включает в себя проживание, многоразовое питание, курсы оздоровления и реабилитации.

В распоряжение чеченских врачей поступили высокотехнологичные аппараты для лазерной и магнитной терапии: высокоинтенсивный лазер HIRO 3.0 и аппарат низкочастотной магнитотерапии PMT Qs. Современные физиотерапевтические технологии позволят специалистам проводить эффективную реабилитацию пациентов с широким спектром заболеваний — от травм и болезней опорно-двигательного аппарата до снятия болевого синдрома, неврологических, кожных болезней и заболеваний внутренних органов.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Оборудование Аргунского центра реабилитации также пополнились тренажами для активно-пассивной реабилитации нижних и верхних конечностей THERA-Trainer Tigo и реабилитационным комплексом Tyrostation, который включает в себя аппарат для коррекции нарушений крупной и мелкой моторики мышц верхних и нижних конечностей и стабилоплатформу.

Открытие пансионата позволит создать в республике более 100 рабочих мест.

В женской консультации больницы № 9 Кирова прошли масштабные ремонтные работы

Благоустройство женской консультации Кировской городской больницы № 9 велось системно на протяжении всего года. За это время учреждение кардинально преобразилось: полностью заменены коммуникации, электропроводка, системы вентиляции, оповещения и пожаротушения, сделан косметический ремонт на двух этажах общей площадью более 1300 2.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

В женской консультации наблюдается почти 38 тыс. кировчанок. Здесь полностью пересмотрена логистика приёмов пациентов с использованием бережливых технологий.

В ходе реконструкции помещений были расширены холлы, созданы комфортные места ожидания в регистратуре, выделена информационная зона для мужчин, которые сопровождают пациенток на консультацию. На двух этажах отремонтированы коридоры и кабинеты врачей, выделена зона дневного стационара с отдельным входом. На первом этаже консультации организована работа дежурного врача-гинеколога, который принимает как маломобильных пациенток, так и женщин, пришедших на приём без записи. В отдельные часы здесь организован приём пациенток с признаками ОРВИ, они заходят через отдельный вход, минуя регистратуру.

В женской консультации организован приём врачом-терапевтом и стоматологом, что позволяет беременным женщинам получить необходимую медицинскую помощь в одном месте. Здесь имеется возможность пройти все необходимые диагностические обследования, работают кабинет КТГ плода, кабинет патологии шейки матки. Приобретён новый аппарат УЗИ экспертного класса с возможностью трёхмерного обзора плода. Всего здесь работает три УЗИ-аппарата, по показаниям проводится весь спектр ультразвуковой диагностики.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Как рассказала заведующая женской консультацией Татьяна Черепанова, важное направление работы учреждения — психологическое сопровождение женщин.

— В кабинет социальной помощи обращаются женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию, женщины с бесплодием, в климактерическом периоде. Кроме того, специалист знакомит будущих мам с психологическими аспектами родительства, перинатальной психологии, помогает женщинам в случае стрессовых ситуаций, — рассказала Татьяна Черепанова. — Еще одним крайне важным аспектом деятельности медицинского психолога является предабортное консультирование женщин. В текущем году психологическая помощь по разным жизненным ситуациям оказана 309 пациенткам.

Детскую поликлинику в Московском районе Санкт-Петербурга после капремонта оснастили новым оборудованием

В здании поликлиники на Ленинском проспекте, 168 на средства городского бюджета проведён комплексный капитальный ремонт. Здесь проведены работы по ремонту инженерных систем, включая замену автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации. Установлена система видеонаблюдения. Произведён косметический ремонт помещений.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Для поликлиники было закуплено новое оборудование, в том числе уникальный ЛОР-комбайн для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний. Также был приобретен портативный аппарат УЗИ, который позволяет проводить диагностику в любом месте. Его также используют во время диспансеризаций в школах и детских садах.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Всего в здании на Ленинском проспекте обслуживается 16 тысяч детей.

В Тульской области открыты 5 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтирована поликлиника в г. Болохово

В Киреевском районе Тульской области открылся фельдшерский здравпункт в посёлке Головлинский, построенный на средства федерального бюджета.

© Фото из открытых источников

Здравпункт в поселке Головлинский Киреевского района обслуживает около 200 жителей. В здании организованы зона ожидания для пациентов, кабинет приема, процедурный кабинет, помещения для персонала. Есть пандус для инвалидов.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» фельдшерско-акушерские пункты также открыты в Воловском, Заокском, Узловском и Чернском районах Тульской области.

© Фото из открытых источников

В г. Болохово отремонтирована поликлиника, которая обслуживает около 11 тысяч жителей. Двухэтажному зданию поликлиники более 40 лет, в этом году впервые проведён капремонт за счёт средств регионального бюджета. Общий объём финансирования составил около 16 млн рублей. В ходе капремонта в здании заменены кровля, входная группа, отремонтированы стены, установлены новые двери и окна, заменены системы водо- и электроснабжения и канализации.

Завершён ремонт поликлиники Центральной клинической городской больницы № 1 Екатеринбурга

Управлением капитального строительства Екатеринбурга завершена реконструкция здания под поликлинику для жителей Октябрьского района города.

Новое большое шестиэтажное здание объединило в себе несколько разрозненных поликлиник, расположенных в разных районах города, которые в силу возраста уже не отвечали современным требованиям.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Общая площадь новой поликлиники составляет 10,5 тысячи м2. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями — от специальных парковочных мест и пандусов до размещения мнемосхем.

Обращаться в поликлинику будут более 90 тысяч человек.

В поликлинике начал работу единственный в городе фониатрический кабинет и уникальный специалист-фониатор, специализирующийся на заболеваниях голоса и речи. Под фониатрический кабинет приобретено, соответственно, новейшее оборудование.

Сформировано общее рентгенодиагностическое отделение с шестью современными рентгеновскими аппаратами, из них два маммографа и четыре рентгеновских аппарата, из которых два стационарных и два аппарата типа U-дуга. Особенность типа U-дуга заключается в том, что она, позволяя пациенту находиться в статическом состоянии, вращается вокруг него и производит рентгеновские снимки.

В новой поликлинике размещено отделение профилактики. В его составе кабинеты диспансеризации и профосмотров, все виды комиссий, смотровые кабинеты (например, кабинет ранней диагностики онкологических заболеваний), доврачебные кабинеты. Находятся клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории. Также в поликлинике появилась новая структура, которой ранее не было — Центральное стерилизационное отделение, функционирующее в особом режиме и предназначенное для обеззараживания инструмента, перевязочного и шовного материала, белья, а также медицинского оборудования.

В этом же здании открылся дневной хирургический стационар на 20 коек (по хирургическим профилям — проктологии, урологии, хирургии, офтальмологии и оториноларингологии). Хирургические кабинеты тоже оснащены новейшим оборудованием. В их составе электрохирургический, ультразвуковой и лазерный аппараты. Кабинет урологии содержит в своем составе кабинеты цистоскопии и урофлоуметрии.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Также имеется блок эндоскопических и гастроколоноскопических кабинетов. Отделение функциональной диагностики укомплектовано четырьмя ультразвуковыми аппаратами с возможностью проведения общетерапевтических и сердечно-сосудистых исследований.

Сформирован кабинет неотложной помощи, оснащенный современным оборудованием для оказания неотложной помощи пациенту на территории поликлиники и с двумя бригадами мобильных, которые оказывают помощь пациентам на дому.

Стоимость работ составила около 300 млн рублей.

В Липецкой области в с. Кузьминские Отвержки после капитального ремонта открылась сельская поликлиника Липецкой районной больницы № 3

Из областного бюджета на модернизацию было выделено более 20 млн рублей. Сейчас здесь трудятся 17 медработников.

В медицинском учреждении созданы все необходимые условия для оказания первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи пациентам. Квалифицированную медицинскую помощь смогут получить более 6 тысяч человек, в том числе почти 1,5 тысячи детей.

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В здании площадью более 1000 м2 разместились терапевтический, смотровой и физиотерапевтический кабинеты, кабинеты педиатра, стоматолога, хирурга, гинеколога, прививочные и процедурные кабинеты, кабинет ЭКГ и рентгенкабинет, клинико-диагностическая лаборатория.

Поликлиника была отремонтирована с учетом бережливых технологий, что позволило создать более комфортные условия для взрослых и маленьких пациентов. Кроме того, для пациентов, нуждающихся в консультации узких специалистов из учреждений здравоохранения областного центра, работает кабинет телемедицины.

Ростовская областная ветеринарная лаборатория обновлена после капитального ремонта

В учреждении произведена облицовка зданий, ремонт систем водоснабжения горячей и холодной водой, канализации, электропроводки, перекрыты крыши, установлена терморегулируемая система отопления. Помещения лаборатории оснастили системой приточно-вытяжной вентиляции со сменными фильтрами, системой оповещения пожарной безопасности. Построен новый корпусный виварий, облагорожена прилегающая территория и многое другое.

© don-agro.ru

Сегодня лаборатория готовится к расширению аккредитации на особо опасные болезни — такие, как нодулярный дерматит, ящур, листериоз, в связи с чем материально-техническая составляющая имеет большое значение.

Стоимость ремонт составила 118 млн рублей.

Новый офис врача общей практики открылся в пос. Красный Октябрь Темрюкского района Краснодарского края

Качественную медицинскую помощь смогут получать порядка 4,5 тысяч жителей поселка.

© kubnews.ru

© kubnews.ru

© kubnews.ru

На работы из краевого бюджета направили 16 млн рублей.

Также новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открыт на хуторе Красная Поляна Кущевского района. Он обслуживает около тысячи жителей.

В 2021 году по федеральной госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения» в станицах и хуторах региона появятся семь ФАПов. Также по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения» в небольших населенных пунктах возведут 20 офисов врача общей практики.

В Константиновке Амурской области завершён капитальный ремонт детской поликилиники и стационара

Ремонт на объектах стартовалв сентябре 2020 года. Работы в поликлинике проводились не только в самом здании, но и в подвальном помещении. Здесь полностью обновили системы отопления, вентиляции, хозяйственно-бытовой канализации и электроснабжения.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Регистратура на первом этаже будет работать по принципу «бережливой поликлиники», что поможет оптимизировать работу учреждения и избавиться от очередей.

В стионаре также выполнили капремонт помещений, обновили системы жизнеобеспечения и заменили оконные и дверные блоки.

Стоимость ремонта составила около 50 млн рублей.

В пос. Ветрово Калининградской области открылся фельдшерско-акушерский пункт

ФАП обслуживает население двух поселков — Ветрово и Артемовки, всего более 450 человек, в том числе 90 детей.

На установку нового модульного ФАПа проектной мощностью обслуживания до 800 человек, его обеспечение оборудованием, медицинскими изделиями и мебелью из федерального и регионального бюджетов было направлено в общей сложности 5 млн рублей.

© gov39.ru

© gov39.ru

Новый медицинский объект полностью оснащен оборудованием в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в первичном звене. Принимает пациентов заведующая ФАПом Галина Закурко, которая трудится в Ветрово на протяжении 35 лет и работала еще в старом здании.

Ещё одно направление в развитии системы здравоохранения региона — программа модернизации первичного звена, стартовавшая с начала года. Документ предусматривает поставку и монтаж в 2021 году еще 35 модульных ФАПов и одной врачебной амбулатории — в поселке Железнодорожном под Правдинском.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

https://tass.ru...hestvo/10560599

https://kirovre...l.php?ID=102580

https://www.gov...overnor/206560/

https://tulareg...EMENT_ID=270404

https://www.mzs...info/post/_2245

https://admlip....sle_kapremonta/

https://www.don....ru/news/12524/

https://vk.com/...-185652889_4456

https://admkrai...31/show/578992/

https://gov39.ru/press/250717/