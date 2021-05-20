Компания из Сколково создала технологию и оборудование для промышленного клонирования КРС

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Впервые в России технологию клонирования крупного рогатого скота создала компания «Артэмбриоген», резидент «Сколково». В основе разработки использована технология генетического «лифта». Инновационный метод компании на 100% гарантирует потомство определенного пола и требуемой генетики, чего невозможно добиться традиционным подходом к искусственному оплодотворению.

Пять здоровых телят-клонов родились на промышленной площадке в Башкортостане. Создание ценного поголовья высокопродуктивных животных — первый этап промышленного производства клонов крупного рогатого скота с применением технологии генетического «лифта».

На втором этапе телята станут ядром для тиражирования потомства. Компания разработала уникальное оборудование, в том числе планшетный мультигазовый инкубатор с системой видеорегистрации морфокинетики развития эмбриона, газосмесительную станцию для подачи газовой смеси определенного состава. Вместо классической технологии переноса соматического ядра используется метод электрослияния яйцеклетки с соматической клеткой.

Александр Кузнецов, генеральный директор компании «Артэмбриоген»: «Разработка проводилась в течение предшествующих 5 лет высокопрофессиональной междисциплинарной командой под руководством основателя компании д. м. н. В. К. Белякова. В состав команды вошли специалисты в области эмбриологии, генетики, клеточных технологий, биофизики, инженерии, приборостроения. Первые результаты были получены на подмосковной ферме» Васильевское" (руководитель С. М. Горячев). Комплексная технология, разработанная сотрудниками компании «Артэмбриоген», обеспечивает промышленное производство эмбрионов-клонов и позволяет получать животных с заранее известными генетическими характеристиками для науки, здравоохранения и сельского хозяйства".

В сельском хозяйстве технология даст возможность создать популяцию максимально продуктивных и генетически ценных животных с заданным полом, дающих наибольшее количество молока или мяса, устойчивых к инфекциям и неблагоприятным факторам окружающей среды. Технология позволит повысить эффективность, а также поможет исключить зависимость от поставок генетического материала из-за рубежа.

Кирилл Каем, Старший Вице-Президент по инновациям Фонда «Сколково»: «Фонд „Сколково“ активно поддерживает проекты в области биотехнологии для сельского хозяйства. Мы располагаем широким набором различных решений, применимых для аграрной отрасли. Очередным достижением нашего участника стало получение здоровых телят-клонов для дальнейшего их использования в селекционной работе. В перспективе данные технологии будут способствовать увеличению количества высокоценных и высокопродуктивных животных, а также позволят управлять селекционным процессом и значительно его ускорять. Кроме того, одним из возможных направлений применения является биомедицина с точки зрения моделирования заболевания или патологии для дальнейшего изучения».

Комплексная технология компании позволяет реализовать промышленное клонирование на высоком уровне: с 52%-й стельностью, 32%-м результатом по рождению от общего количества пересаженных эмбрионов и 100%-й сохранностью жизни и здоровья телят при отелах с последующим выхаживанием. Высокопродуктивных генотипированных животных для продукции и разведения смогут покупать как отечественные и зарубежные фермеры, так и агрохолдинги.

«Артэмбриоген» — научно-исследовательская многопрофильная компания, разрабатывает технологии эффективного промышленного воспроизводства высокопродуктивных сельскохозяйственных (в первую очередь крупного рогатого скота), высокоценных и редких животных, а также культивирования гамет и эмбрионов, включая технологию клонирования животных.