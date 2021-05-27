Компания «Комменж» разработала и подготовила запуск в серию инжекторов подачи питания поверх SPE

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Российские предприятия, как и производители других стран, приступили к производству и разработке оборудования Single Pair Ethernet (SPE). Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) не осталась в стороне от этого перспективного направления и разработала и подготовила запуск в серию инжекторов подачи питания поверх SPE.

В прошлом году был утвержден стандарт 802.3cg-2019 для передачи Ethernet по одной паре проводов. Интерфейс 10BASE-T1L обеспечивает передачу данных со скоростью 10 Мбит/с на расстояние 1 км и более, при этом к одной паре могут быть подключены несколько устройств. SPE позволит заменить много несовместимых протоколов в системах промавтоматики. Технология имеет отличные перспективы применения для реализации интернета вещей, а также в системах безопасности и видеонаблюдения.

Новые разработки «Комменж» инжектор-сплиттер Commeng PoDL ISи инжектор Commeng PoDL Inj предназначены для подачи питания поверх SPE а также могут использоваться для подачи/выделения питания напряжением до 200 Вольт в линиях VDSL.

Для подачи питания по одной паре поверх данных 10BASE-T1L разработан стандарт IEEE 802.3bu. Оба устройства совместимы с этим стандартом и подают напряжение в линию без согласования класса питания (Fast Startup Mode)

Инжектор-сплиттер «Комменж» PoDL IS может использоваться также для для подачи/выделения питания напряжением до 200 Вольт в линиях VDSL.

Инжектор «Комменж» PoDL Inj, обеспечивает установку уровня тока дистанционного питания и быстродействующую защиту от перегрузок. Уровень ограничения тока зависит от подаваемого напряжения (12-60 В) и потребляемого питаемыми устройствами (Power Devices) тока.

Подача питания поверх SPE © commeng.ru

Подача питания поверх VDSL © commeng.ru

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