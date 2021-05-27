На петербургской «Свезе» запущена новая линия ребросклеивания шпона

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На комбинате «Свеза» в Санкт-Петербурге введена в эксплуатацию новая линия ребросклеивания шпона. Она способна «сшивать» до 10 000 кубометров шпона в год. Это позволит увеличить годовой объем производства большеформатной фанеры.

Аналогичное оборудование было введено на комбинате в Костроме в 2020 году и показало хорошие результаты работы.

Линия позволяет склеивать кусковой шпон в единые полноформатные листы и использовать их в производстве большеформатной фанеры размерами 5×11 футов (1525×3355 мм). Такая фанера пользуется высоким спросом у клиентов транспортной и строительной отраслей. Зимой 2021 года петербургский комбинат первым в России начал производить фанеру такого формата.

Также линия позволит увеличить общую эффективность оборудования комбината, в частности прессов, за счет исключения простоев, которые могут возникать из-за нехватки ребросклеенного шпона.

Инвестиции в проект составили порядка 50 млн рублей. Примечательно, что оборудование оснащено современными ультрачувствительными датчиками толщины и фотодатчиками обнаружения дефектов. Новая линия способна «сшивать» до 10 000 кубометров шпона в год. Это позволит увеличить годовой объем производства большеформатной фанеры.

В процессе лущения доля «рваного» шпона может достигать 1/3 общего объема. Ребросклеивание позволяет снизить расход древесного сырья и использовать его более рационально. Процесс заключается в склеивании по продольным кромкам отдельных мелких полос шпона при помощи клеевой нити и термопластичного клея. Таким образом из мелких фрагментов получаются полноформатные листы. Их не используют для лицевых слоев фанеры, но они абсолютно допустимы для использования «внутри» фанерной плиты. Получившийся шов спокойно выдерживает физическую и температурную нагрузки на клеенаносящих вальцах и в горячем прессе.