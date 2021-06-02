«Электротяжмаш-Привод» изготовил электродвигатели для «Арктик СПГ 2»
ООО «Электротяжмаш-Привод» изготовило очередную партию взрывозащищённых электродвигателей ВАО-560−630−4ДХЛ2.
Данными двигателями укомплектовываются насосные агрегаты, которые будут эксплуатироваться на уникальном заводе по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) — «Арктик СПГ 2», расположенном на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком национальном округе. Проект «Арктик СПГ 2» базируется на разработке Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.
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