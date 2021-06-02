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«Электротяжмаш-Привод» изготовил электродвигатели для «Арктик СПГ 2»

 © privod-lysva.ru

ООО «Электротяжмаш-Привод» изготовило очередную партию взрывозащищённых электродвигателей ВАО-560−630−4ДХЛ2.

Данными двигателями укомплектовываются насосные агрегаты, которые будут эксплуатироваться на уникальном заводе по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) — «Арктик СПГ 2», расположенном на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком национальном округе. Проект «Арктик СПГ 2» базируется на разработке Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения.
Источник: https://privod-lysva.ru/index.php?id=1405&id_news=1560

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Электротяжмаш-Привод, Арктик СПГ2, ВАО-560−630−4ДХЛ2
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