Завод «Полюс» запустил в производство первую российскую витрину для мороженного с режимом -25°С

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Завод «Полюс» из г. Йошкар-Ола входящий к группу компаний «Полаир» запустил в производство новую модель витрины для мороженного CARBOMA «Блисс». Подобного оборудования, с аналогичными параметрами и температурном режимом -25°С в России ранее никто не делал.

Почти год «Полаир» анонсировал запуск производства новой витрины для мороженого. За прошедшее время оборудование было отлажено, устранены недостатки. Новинка уникальна для России, никто еще не сделал витрины с 7 климатическим классом. Продукт оказался технически сложным, несмотря на то, что компания специлизируется на коммерческом холоде и уже 30 лет выпускает холодильное оборудование для предприятий. Продукт полностью разработан специалистами завода.

Витрина поддерживает стабильную работу при температурном режиме -25°C в условиях высокой влажности. В новой витрине было использовано несколько новых фирменных технологий:

OPTIHEAD — технологии нагрева фронтального стекла для предотвращения его запотевания в условиях высокой влажности; рабочей зоны продавца, чтобы работник не заморозил руки; петель, чтобы они служили долго

TWINFREEZ — технология создана для удобства хранения мороженого с двойной замораживаемой системой

SHOWLED — технология привлечения внимания покупателей с помощью внешней светодиодной подсветки, которая может менять яркость и цвет.

Было использовано много комбинаций ноу-хау, чтобы добиться стабильной и надежной работы этой витрины. Витрина запущена в производство. Технические возможности позволяют эксплуататировать не только в средней части России, но и в сложных условиях высокой жары и влажности в средиземноморском и субтропическом климатах.

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Запланированы поставки в Италию, несмотря на то, что самый крупный производитель витрин для мороженого находится именно там.