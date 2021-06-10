Первый энергоблок Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию

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10 июня 2021 года подписан акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса энергоблока № 1 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Передача энергоблока состоялась в соответствии с контрактными обязательствами по строительству БелАЭС и законодательством Республики Беларусь. Согласно контракту, генеральный подрядчик берет на себя ответственность за работоспособность оборудования энергоблока в период действия гарантийных обязательств.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Первый энергоблок новейшего поколения III+, сооруженный Росатомом за рубежом, сдан в промышленную эксплуатацию. Это результат большой работы, проведенной командой высококлассных специалистов двух стран, свидетельство надежности и эффективности российских атомных технологий и наш общий успех», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Передавая белорусским коллегам символический ключ от первого в стране атомного энергоблока, с полной уверенностью могу сказать, что Беларусь стала обладателем самого современного и безопасного объекта, — подчеркнул первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации „Росатом“, президент АО ИК „АСЭ“ Александр Локшин при вручении символического ключа от энергоблока генеральному директору РУП „Белорусская атомная электростанция“ Михаилу Филимонову. — Теперь этот ключ понадобится вам не раньше, чем через 80 лет, только для закрытия станции».

Этап физического пуска энергоблока № 1 Белорусской АЭС начался 7 августа 2020 года, 3 ноября блок был включен в единую энергосистему Республики Беларусь, а 22 декабря перешел к этапу опытно-промышленной эксплуатации. 2 июня 2021 года Коллегия МЧС Республики Беларусь выдала разрешение на промышленную эксплуатацию энергоблока.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, полностью соответствующий международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. В настоящее время четыре энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: на Нововоронежской и Ленинградской АЭС.

Главной особенностью ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Так, все энергоблоки оснащены «ловушкой расплава» — устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения и без участия операторов. Кроме того, мощность реакторной установки выросла на 20%, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза — с 30 до 60 лет, с возможностью продления еще на 20 лет.

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