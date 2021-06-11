Компания «Ильпеа-Сар» выпускает магнитные и немагнитные уплотнители

© ilpeasar.ru

Компания «Ильпеа-Сар» осуществляет серийное производство магнитных и немагнитных уплотнителей для дверей бытовых холодильников, входных металлических дверей, оконных и балконных уплотнителей, уплотнителей (манжет) для стиральных машин, а также уплотнителей, изготавливаемых по индивидуальным сборочным чертежам заказчика (строительство, вагоностроение, автомобилестроение, уплотнители для душевых кабин).

Установленные производственные мощности завода в Липецке в настоящий момент позволяют выпускать до 4-4,5 млн уплотнителей для дверей холодильников, до 6-6,5 млн погонных метров уплотнителей для входных металлических дверей и до 1,2 млн уплотнителей для люков стиральных машин.

С учетом быстро растущего собственного производства уплотнителей, продажи гранул ПВХ и магнитной вставки оборот копании за последние годы практически ежегодно удваивался и составлял в 2019 году 240 млн рублей, в 2020 году 460 млн рублей. Наша цель в 2021 — достигнуть оборота около 1 млрд рублей.

ООО «ИЛЬПЕА-САР» основано в Саратове в 2010 году и является дочерним предприятием группы Industrie Ilpea s.p.a. в России.