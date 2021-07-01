В регионах открыты новые спортивные объекты 13 часть ( 2021 г.)

© sun9-32.userapi.com

Ленинградская область

12 июня, в поселке Будогощь Киришского района Ленинградской области двойной праздник — День России и открытие нового ФОКа.

© 47channel.ru

Универсальный игровой зал нового физкультурно-оздоровительного комплекса, площадью 30 на 18 метров рассчитан на 35 человек в смену. Здесь можно заниматься баскетболом, волейболом и другими популярными видами спорта. В здании есть раздевалки с душевыми, тренерская и кабинет дежурного врача, просторный вестибюль и гардероб.

© 47channel.ru

© sun9-31.userapi.com

© sun9-30.userapi.com

© sun9-17.userapi.com

https://mcx.gov...programmy-komp/ ( открытие)

https://vk.com/public205186184 ( фото)

© img.amur.info

Амурская область

г.Благовещенск

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в микрорайоне Благовещенска. Работу в нем начала первая в городе спортивная школа «Центр боевых искусств». На площади в 1 600 квадратных метров есть малый и большой спортзалы, раздевалки и медкабинет, а также техпомещения для персонала.

https://www.amu...21/06/10/190364

https://portamu...lagoveschenske/

© sun9-20.userapi.com

Омская область

с. Троицкое

Сегодня состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта. Это важное событие для спортивной жизни Омского района, взрослых и юных сторонников физкультурного движения. Теперь в распоряжении любителей спорта села Троицкое 200-метровая легкоатлетическая беговая дорожка на четыре полосы с синтетическим покрытием, хоккейный корт из искусственной травы для мини-футбола, секторы для прыжков в высоту и длину, мобильная баскетбольная ферма для стритбола, площадки для воркаута и уличных тренажеров, позволяющие проводить подготовку и сдачу нормативов испытаний ГТО. Дополнительно для спортсменов установлена модульная раздевалка, а для зрителей возведена трибуна с навесом на 150 посадочных мест.

https://omsk.er...-omskogo-rajona

https://superom...ne_pervy_otkrt/

© s5o.ru

Калининградская область

г.Калининград

На стадионе «Калининград» открылся новый центр уличного баскетбола. Площадь которого 4 300 квадратных метров, включает семь кортов для уличного баскетбола, телескопические трибуны и зону для воркаута.

https://www.new...tbola-foto.html ( много фото)

https://gov39.ru/press/270194/

https://www.spo...basketbola.html

У жителей Граховского района теперь есть новый физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион © udmurt.media

Республика Удмуртия

Граховский район

У жителей Граховского района теперь есть новый физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион. Два классных, современных спортивных объекта построены на средства федеральных и республиканских программ к летним сельским спортивным играм.

© sun9-58.userapi.com

На стадионе подготовлено полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с синтетическим покрытием, прыжковая яма, спортивные площадки для игр в волейбол, стритбол, городки. Зимы дожидается хоккейная коробка. Болеть за «своих» на стадионе смогут одновременно 800 человек.

© sun9-67.userapi.com

В физкультурно-оздоровительном комплексе построен самый большой в Граховском районе спортивный зал. Для посетителей комплекса обустроены раздевалки и медицинский кабинет. Объект укомплектован спортивным оборудованием и инвентарем.

© sun9-74.userapi.com

До начала строительства в Грахово не было полноценного стадиона. Теперь жители района могут реализовать любые спортивные амбиции и принимать масштабные соревнования.

https://udmurt....glavnoe/122147/

http://www.udmu...EMENT_ID=328615

https://vk.com/...l-191334954_551 (фото)

© sun9-58.userapi.com

г.Москва

В ЖК «Южное Бунино» состоялось торжественное открытие современного многофункционального комплекса для фигурного катания «МИЦ.Арена». В здании общей площадью 3,5 тысячи кв. метров расположено полноценное ледовое поле 30 на 60 метров, детско-юношеская школа фигурного катания и три зала общефизической подготовки и хореографии, дополнительная разминочная зона с лонжей для прыжков. В комплексе работает кафе и бесплатная гостевая парковка.

© m24.ru

https://moscow....-ledovuyu-arenu

https://vk.com/...153949170_27356 ( фото арены)

https://www.m24...29062021/171632