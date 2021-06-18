Лукойл запустил новое производство высокооктановых компонентов бензина на Кстовском НПЗ

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18 июня состоялась церемония завершения строительства на территории Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области установки изомеризации ПЕНЕКС, предназначенной для переработки лёгкой бензиновой фракции в высокооктановый компонент товарного бензина по технологии низкотемпературной изомеризации.

Расчётная мощность комплекса по сырью — 800 тыс. т в год. В состав установки изомеризации входят: система гидроочистки фракции НК-85°С, колонна разделения углеводородных фракций, колонна деизопентанизации и другие объекты.

Общий объём инвестиций в проект составил 12 млрд рублей.

Ввод установки ПЕНЕКС в эксплуатацию позволит выпускать высокооктановый компонент для приготовления автомобильных бензинов и увеличить объёмы производства товарных бензинов на 400 тыс. т в год.

С вводом новой установки компания заканчивает большой цикл модернизации производства. Всего ЛУКОЙЛ построил 11 таких установок, вложив 200 млрд руб.

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Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов рассказал, что всё топливо, произведённое с помощью новой установки, будет поставляться на нижегородский и московский рынки: «Мы видим растущий спрос на высокооктановых бензин, все топливо реализуем внутри России, экспорта нет».

Следующий этап модернизации нижегородского НПЗ предполагает ввод установки по глубокой переработке нефти в сентябре 2021 года. Объём инвестиций в этот проект составляет 100 млрд руб. «В июле вводится в строй установка по производству битумов. Подготовлены площадки под создание производств полиэтилена и полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Эта продукция будет производиться из полуфабрикатов, производимых на этом же НПЗ», — рассказал Вагит Алекперов.

Запуск новой установки осенью этого года позволит сократить выпуск топочного мазута на Нижегородском НПЗ на 2,6 млн тонн в год и увеличить производство дизельного топлива Евро-5 на 0,7 млн тонн в год. В результате глубина переработки нефти на заводе достигнет 97%, выход светлых нефтепродуктов увеличится до 74%. Реализация проекта позволит в целом по Группе «ЛУКОЙЛ» сократить выпуск мазута до уровня ниже 4% и довести выход светлых нефтепродуктов до 75%.

«Кстовский НПЗ входит в пятёрку крупнейших заводов России. Предприятие обеспечивает более 19% промышленного производства Нижегородской области, занимая первое место по отгрузке в структуре обрабатывающих производств.

https://www.kom....ru/doc/4866308

https://governm...v.ru/?id=279946

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