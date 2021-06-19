На первой в мире девичьей олимпиаде по информатике в Швейцарии россиянки завоевали 4 золота

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Сборная России завоевала четыре золотые медали на первой Европейской женской школьной олимпиаде по информатике, которая проходила в онлайн-формате с 14 по 19 июня в Швейцарии.

Россию на состязании представляли Екатерина Шиляева из челябинского Физико-математического лицея № 31, Алиса Гладченко из московской общеобразовательной школы центра педагогического мастерства, Екатерина Порай из московской школы «Летово» и ученица 7-го класса московской школы № 2007 Дарья Грекова.

В индивидуальном зачете вершину пьедестала разделили между собой Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко. Каждая из них набрала 709 баллов, что является максимально высоким результатом. Лучший результат школьницы показали в сложном задании D2, с которым справились лишь 15 участниц.