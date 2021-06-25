На Октябрьскую железную дорогу поступило 60 новых локомотивов

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С начала 2021 года в локомотивные депо Октябрьской дирекции тяги поступило 60 новых тепловозов, сообщила пресс-служба Октябрьской магистрали.

«Локомотивное депо Великие Луки пополнилось 32 единицами грузовых магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ производства АО «УК «Брянский машиностроительный завод».

Таким образом, было закончено обновление парка подвижного состава, который теперь состоит только из локомотивов современного модельного ряда», — говорится в сообщении.

25 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ поступило в локомотивное депо Санкт-Петербург-Финляндский. Новая техника будет использоваться в границах Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

Для развития комплекса пассажирских перевозок локомотивным депо Санкт-Петербург-Варшавский было получено 3 тепловоза ТЭП70БС производства АО «Коломенский завод», предназначенных для вождения пассажирских поездов с возможностью совместной работы со скоростным электроподвижным составом.