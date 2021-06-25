На Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду гидрографический катер

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В г. Балаково Саратовской области прошла церемония спуска на воду головного гидрографического катера «Юрий Бабаев» ледового класса Ice 3. Церемония прошла на территории Балаковского судостроительно- судоремонтного завода.

Для справки:

катер «Юрий Бабаев» назван так в честь заслуженного инженера-гидрографа; он будет работать в портах Северного морского пути (СМП) с целью обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры. Впервые с 90-х годов прошлого столетия ФГУП «Гидрографическое предприятие», недавно вошедшее в состав Росатома, получает новое судно. Росатом — инфраструктурный оператор Северного морского пути. Кстати, ФГУП «Гидрографическое предприятие» в эти дни отмечает свое 88-летие, что также было отмечено на церемонии.

Можно с полным правом считать сегодняшний спуск на воду головного специализированного гидрографического катера «Юрий Бабаев» ледового класса Ice 3 проекта Е35.Г знаковым событием в рамках Года науки и технологий. Это отметили все выступавшие, ведь Россия активно работает на развитие Арктики и Северного морского пути. — Сегодня мы являемся свидетелями важного событие для нашей области.

В северный флот поступит современное судно ледового класса «Юрий Бабаев». Катер спущен на воду с территории судоремонтного завода в Балаково. Отрадно, что российские судостроители получают новые заказы, модернизируются предприятия, приобретается уникальный опыт, создаются новые рабочие места. Главное достояние завода — это люди.

Конечно, при всей торжественности и официальности момента много было чисто человеческих эмоций, неподдельной радости: от проведения обряда освящения гидрографического катера Благочинным Балаковского округа архимандритом Амвросием и чисто морской традиции разбивать о борт спускаемого на воду корабля — до присутствия дочерей Юрия Бабаева — Марины Юрьевны и Дианы Юрьевны — и двух его внучек. Они приехали на церемонию с далекой Чукотки и выразили искреннюю благодарность балаковским судостроителям за то, что теперь по дальним берегам будет курсировать судно, носящее имя их отца.

Для справки:

новые суда строятся в рамках Федерального проекта «Развитие Северного морского пути», по которому в соответствии с Указом Президента РФ к 2024 году необходимо достигнуть грузопотока 80 млн тонн. Куратор федерального проекта — Госкорпорация «Росатом». Строительство осуществляется для ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в корпорацию с 2019 г.) по государственному контракту с ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

Таким образом, Росатом, наделённый функцией инфраструктурного оператора СМП, возрождает флот полярной гидрографии. В 2019 г. в контур корпорации (из Минтранса) передали ФГУП «Гидрографическое предприятие», и в том же году состоялась закладка 4 новых гидрографических судов: двух гидрографических катеров «Юрий Осокин» и «Юрий Бабаев» ледового класса Ice 3 (проект Е35.Г) и двух лоцмейстерских судов ледового класса Ice 3 (проект BLV03). Общая стоимость судов более 1,6 млрд рублей. Суда предназначены для проведения работ в акватории портов Северного морского пути, обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры. Суда должны быть приняты в конце 2021 года.

Также в этом году будет заложено уникальное гидрографическое судно ледового класса Arc7. Для оперативного решения задач по обеспечению безопасности мореплавания (выполнения съемки рельефа дна в акваториях арктических морских портов, а также наиболее сложных в навигационном отношении участках акватории СМП) спущенное сегодня на воду судно наиболее оптимально. Оно оснащено современными электронными картографическими системами, автоматизированными системами сбора и обработки картографической информации. Возможность использования нового судна в различных районах СМП существенно повысит объемы выполняемых гидрографических работ и, как следствие, есть надежда, что в ближайшее время «белые пятна» на картах СМП канут в лету.