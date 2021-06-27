В Москве завершилась комплексная реконструкция филиала № 3 городской поликлиники № 6

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Филиал № 3 городской поликлиники № 6 расположен по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, дом 3а, строение 1. Четырехэтажное здание в Коптеве площадью около четырех тысяч квадратных метров построили в 1968 году. Последние годы в нем размещается поликлиника. Медицинскую помощь здесь получают свыше 34,4 тысячи москвичей.

В 2020-2021 годы комплекс городского хозяйства Москвы завершил реконструкцию 15 зданий поликлиник общей площадью около 40 тысяч квадратных метров.Сейчас ведутся работы по реконструкции еще 60 зданий городских поликлиник общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

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Во время реконструкции здание практически полностью перестроили: обустроили новый фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнили отделку помещений.

По окончании работ в филиале установили свыше 2,5 тысячи единиц современного медицинского оборудования, в том числе по контрактам жизненного цикла закупили рентгенографический комплекс, маммограф, флюорограф (U-дуга), три аппарата УЗИ. Полностью обновлены кабинеты офтальмолога и лор-врача.

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Учреждение рассчитано на 750 посещений в смену. Здесь работают 67 человек, в том числе 28 врачей, 23 медицинских сестры и 16 сотрудников прочего персонала.

Прием ведут врачи общей практики (семейные врачи), оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог и эндокринолог. Работают кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, рентген, маммография, флюорография (рентген-аппарат типа «U-дуга»).

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В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей расположены так, чтобы снизить возникновение очередей и сделать ожидание приема комфортным. Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний оборудован отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых и заболевших и предупредить распространение инфекции.

Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, эхокардиография (метод исследования сердечной мышцы с помощью ультразвука) и другие.

Флюорографические исследования теперь будут проводиться на рентген-аппарате типа «U-дуга» — универсальной цифровой системе, позволяющей выполнять рентгеновские снимки высокого качества разрешения и детализации с минимальной дозой облучения. За счет особой формы штатива аппарат предоставляет большую свободу в проведении исследований и подходит для получения рентгеновских снимков в различных положениях. Расстояние от излучателя до детектора может изменяться в широких пределах, что позволяет проводить исследования у пациентов любой комплекции.

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В поликлинике созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Теплые природные тона интерьеров создают приятную атмосферу. Новая система навигации позволяет пациентам без труда находить нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер оборудованы комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты врачей оснащены эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами.

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Прилегающая территория благоустроена и озеленена. Здесь уложили 769 квадратных метров плиточного покрытия, установили 13 малых архитектурных форм (скамейки, урны, стелы), 11 опор освещения, два шлагбаума/ворот и 225 метров ограждения, а также разбили 0,2 гектара газонов, высадили 12 деревьев и 169 кустарников.

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© mos.ru

В течение ближайших лет треть поликлинического фонда города ждет капитальный ремонт. Во время работ полностью обновят инженерные системы, сформируют комфортное пространство для пациентов и врачей, а также создадут необходимые условия для размещения медицинского оборудования, в том числе тяжелой техники.

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