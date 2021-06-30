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Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © Фото из открытых источников

30 июня в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95214 и регистрацию 89173. Это уже 210-й взлетевший самолёт этого типа и 6-й в этом году.

 © Фото из открытых источников

Даты первых полётов за 2021 год:

1. 05.02.21 95209 89169

2. 02.03.21 95210 97023

3. 28.04.21 95211 97024

4. 13.05.21 95212 89171

5. 04.06.21 95213 89172

6. 30.06.21 95214 89173

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • Нет аватара vlTepes
    30.06.2109:56:11

    Борт в месяц. Бывало и хуже. В целом ситуация более-менее нормальная.

    Новые борта берут RW, Россия, Азимут планирует еще 5 штук взять.

    #1235143
    • Нет аватара captive2
      30.06.2110:12:17

      А что с бортами для Интерджета? Так и стоят никому не нужные?

      #1235145
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