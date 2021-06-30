Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
30 июня в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95214 и регистрацию 89173. Это уже 210-й взлетевший самолёт этого типа и 6-й в этом году.
Даты первых полётов за 2021 год:
1. 05.02.21 95209 89169
2. 02.03.21 95210 97023
3. 28.04.21 95211 97024
4. 13.05.21 95212 89171
5. 04.06.21 95213 89172
6. 30.06.21 95214 89173
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30.06.2109:56:11
30.06.2110:12:17