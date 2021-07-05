На Окской судоверфи заложили большой гидрографический катер для ВМФ России

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На предприятии «Окская судоверфь» в г. Навашино (Нижегородская область) для гидрографической службы ВМФ России торжественно заложен большой гидрографический катер проекта 19920. Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова судну присвоено имя Анатолия Князева — в честь организатора и участника арктических испытаний первого высокоширотного навигационного комплекса во время похода атомной подводной лодки к Северному полюсу в 1963 году.

В церемонии закладки большого гидрографического катера «Анатолий Князев» принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов, который поздравил от имени Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова судостроителей и пожелал им успехов в дальнейшей реализации поставленных задач в рамках Гособоронзаказа.

Большие гидрографические катера проекта 19920 являются многофункциональными в своем классе и обладают большим спектром возможностей для производства гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.