Группа «Конар» представила гребной винт для ВРК ледового класса Icebreaker7

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Промышленная группа «Конар» представила на своем стенде в рамках выставки «Иннопром-2021» гребной винт для винторулевых колонок (ВРК) судов ледового класса Icebreaker7. Как отмечается в сообщении группы, диаметр винта составляет почти 5 м, вес каждой лопасти — более 3 тонн.

По данным группы, данный винт является примером 100-процентного отечественного производства, включая включая литье, мехобработку и балансировку. При этом использовался технологический опыт партнера — итальянской компании Cividale.

Группа «Конар» локализовала в России производство высокотехнологичных комплектующих, в том числе гребных лопастей, для электрических винторулевых колонок для судов строящихся на ССК «Звезда». Первым судном, оснащенным гребными винтами производства «Конар», стало многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая» проекта IBSV 10022 AH. Спуск судна на воду состоялся в декабре 2020 года.

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Фото: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан» © a.radikal.ru

На переднем плане ротор синхронного электродвигателя производства АО «Русские электрические двигатели» © turmy.ru

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https://www.kor...k_v_rossii.html

https://konar.r...kolnogo-klassa/

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