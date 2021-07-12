«Промтех» начал выпускать автомобильные подъемники для людей с ограниченными возможностями

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Подъемными устройствами собственного производства начал оснащать Нижегородский завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» выпускаемые автомобили для людей с ограниченными физическими возможностями. Они сертифицированы, носят одноименное с заводом название ПромТех и должны полностью обеспечить потребность в них.

Подъемник с платформой распашного типа имеет скрытую установку и в его основе сварная стальная рама с алюминиевым покрытием.

Погрузка-выгрузка пассажира в инвалидном кресле может осуществляться через боковую или заднюю распашную двери.

За счет распашного типа платформы у пассажиров есть полный обзор через окно, даже в месте установки.Подъемник предназначен для транспортных средств малой и средней вместимости. Он оснащен стальной платформой сплошного тока с покрытием против скольжения и системой защиты против случайного складывания в транспортное положение с пассажиром и кручения обеих створок, плюс автоматической остановкой в крайних положениях.

Насос с двумя гидроцилиндрами способен поднять вес до 380 кг. Управление происходит через портативный пульт, но сохраняется возможность ручного регулирования.

Подъемники уже устанавливаются на выпускаемые транспортные средства.

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